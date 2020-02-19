Rektör Bağ: “Bilimin ürüne dönüşmesi sürecinde tarımı da göz ardı etmiyoruz”

Dr. Hüseyin Bağ, ÇAL MYO tarafından yetiştirilen hibrit yerli ay çekirdeği ilk mahsullerinin alındığını kaydederek, “PAÜ olarak bizler bilim, teknoloji, sağlık, sanayi alanında yaptığımız çalışmalar ile bilimin ürüne dönüşmesi sürecinde tarımı da göz ardı etmiyoruz” dedi.

Dr. Hüseyin Bağ ve beraberindeki heyet, PAÜ'nün Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Denizli Ticaret Borsası (DTB) ortaklığı ile yürüttüğü “Çerezlik Ayçiçeği Beyaz ve Kırkağaç Köy Popülasyonlarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin çerezlik ay çekirdeği üretim merkezlerinden biri olan Denizli'de yerli tohumların kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması amacıyla bir süre önce PAÜ Çal Meslek Yüksekokulu ait arazide PAÜ Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretimine başlanan yöreye uygun hibrit yerli ay çekirdeği ilk mahsullerini geçtiğimiz aylarda verdi. Projenin devamı niteliğinde olan ve yerli çeşitlerinin geliştirilip üretime kazandırılması konusunda yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlere Rektör Bağ, Çal Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aysel Yeşilyurt Er, PAÜ Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çelik, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Başkan Yardımcısı Halil Pekdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Özay Tanrıverdi, DTB Genel Sekreteri Ali Şahin, DTB ve Pamukkale Teknokent Hukuk Müşaviri Haluk Değirmenci ve yetkililer katıldı.

Ziyarette atom enerjisinin tarımda kullanımı anlatıldı”

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne yapılan ziyarette Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ve Enstitü yetkilileri ile birinci yıl çalışması tamamlanmış olan çerezlik ayçiçeği projesi verileri değerlendirildi.

İncelemeler kapsamında Rektör Prof. Dr. Bağ ve beraberindekiler daha sonra Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ziyaret gerçekleştirdi. Burada yapılan ziyarette Enstitü Müdürü Dr. Sabri Çakır, Enstitünün uzman personelleri ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Uzmanı Zafer Sağelhazır bulundu. Dr. Sabri Çakır burada, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve beraberindekilere Enstitünün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette Uzman Zafer Sağel, atom enerjisinin tarımda kullanımı konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirirken sonrasında enstitü laboratuvarları ve uygulama alanları gezilerek üniversite ortaklı yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

“Verimliliği arttırmayı hedefliyoruz”

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Bağ, yöresel ürünlerin, yetiştiği coğrafya ile güçlü bağları bulunan ürünler olduğunu hatırlattı. Rektör Bağ, “Bu anlamda Denizlimiz verimli topraklarında yetiştirdiği yöresel ürünleri ile gerek Türkiye'de gerekse dünyada iyi bir noktadadır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak üretim teknikleri de gelişmekte, bilimde elde edilen sonuçların sanayiye olduğu gibi tarıma da uyarlanması önem arz etmektedir. PAÜ olarak bizler bu anlamda bilim, teknoloji, sağlık, sanayi alanında yaptığımız çalışmalar ile bilimin ürüne dönüşmesi sürecinde tarımı da göz ardı etmeyerek, bilimden elde ettiğimiz olumlu sonuçları, tarımda yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında yöresel ürünlerimizin ıslahını ve verimliliğini arttırmada değerlendiriyoruz. Yöresel ürünlerimiz bizim milli değerlerimiz olmakla birlikte milli ekonomimiz ve ihracatımız için önemli bir noktada. Bunun bilinciyle yöresel ürünlerimize bilimin ışığında katkı sunmaya devam edeceğiz. Yöresel ürünlerimiz gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük miraslarımızdandır” dedi.