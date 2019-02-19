Rektör Bağ: “Öğrenci odaklı projelerimiz devam edecek”

Öğrenci odaklı yönetişim anlayışıyla projelerin süreceğini belirten Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, “Öğrenci odaklı projelerimiz devam edecek” dedi.

PAÜ Kınıklı Yerleşkesi'ndeki Turizm, İletişim, Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerine yönelik hizmete giren kafeterya beğeniyle karşılandı. 380 metrekare modernve ferah bir alana sahip kafeterya sıcak-soğuk içecek, tost ve döner gibi çeşitli yiyecek seçenekleriyle öğrenci ve personele hizmet vermeye başladı. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kafeteryayı ziyaret eden Rektör Bağ, incelemelerde bulundu. Rektör Bağ, öğrencilerle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Kafeteryanın açılmasıyla boş zamanlarının büyük çoğunluğunu burada geçirmeye başladıklarını ve yapılan hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getiren öğrenciler Rektör Bağ'a teşekkürlerini iletti.

Öğrencilere yönelik sosyal desteklerin artacağını kaydeden Rektör Bağ, “Öğrencilerimiz ders ve sınav aralarındaki boşluklarda yerleşke dışarısına çıkmadan, bu ferah mekânda vakit geçirme imkanı bulacaklar. Öğrenci odaklı yönetişim anlayışımızla, öğrenci odaklı projelerimiz devam edecek” dedi.