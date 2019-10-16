Rektör Bağ: “Teknoloji üzerine yapılan çalışmalara desteğimiz artarak devam edecek”

Dr. Hüseyin Bağ, Teknofest 2019'a katılan, yerli ve milli teknolojiler üzerine çalışmalar gerçekleştiren Hazar, Atay, Cacabey, Algan, Safinaz Yollarda ve Yukotek takımlarının danışmanları ve üyeleri ile bir araya geldi. Rektör Bağ, bu yıl takımlara verilecek destek miktarında geçen yıla göre artış yaşanacağını müjdesini verdi.

Sosyal Tesisler Konukevi'nde gerçekleştirilen yemeğe Rektör Bağ başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Osman Çiftçi, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, Tavas Kaymakamı Recep Öztürk, PAÜ Yönetim Kurulu Üyeleri, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Teknokent Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Zeyno Uçkun, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Halil Tekin, Rektörlük Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Büşra Kırmızıoğlu,Teknofest 2019 yarışmalarında PAÜ'yü başarıyla temsil eden Hazar, Atay, Cacabey, Algan, Safinaz Yollarda, Yukotek takımlarının danışman ve üyeleri ile öğrenciler katıldı.

“Sponsor arayışına girmeden çalışmalara devam edilecek”

Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Rektör Bağ, takımların aynı şevkle çalışarak bu yıl elde edilen başarıların önümüzdeki yıl da artacağına olan inancını dile getirdi. Takımlara verilen kurumsal desteğin bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra devam edeceğini hatırlatan Rektör Bağ, bu akademik yılda verilecek destek miktarında geçen akademik yıla göre artış yaşanacağını müjdeledi. Takımların ihtiyaç duydukları malzemelerin temini konusunda üniversite yönetimi olarak her zaman desteğe hazır olduklarına değinen Rektör Bağ, öğrencilerin sponsor arayışına girmeden çalışmalarına devam etmelerini istedi. Teknofest'te yarışan tüm takımların başarılı olduklarına değinen Rektör Bağ, yarışmaya katılan her takımın yaptığı çalışmaların öncelikli olarak yerli ve milli teknolojiler anlamında ülkemizin ciddi mesafe kat etmesine katkı sağladığını belirtti.

Öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi

Yemekte Hazar, Atay, Cacabey, Algan, Safinaz Yollarda, Yukotek, takımlarının danışman ve kaptanları yaptıkları çalışmaları ve proje hedeflerini kısaca anlatırken projelerine en başından itibaren desteklerini esirgemeyen başta Rektör Bağ olmak üzere PAÜ ve Teknokent yönetimlerine teşekkürlerini ilettiler.

Yemekte ayrıca 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'19)'dan 1 altın 2 bronz madalya ile dönen Tavas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Koluman ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Arzum Işıtan projelerde görev alan öğrenciler ile birlikte yaptıkları çalışmaları ve proje hedeflerini anlattı.

Yemeğin ardından Rektör Bağ, Pamukkale Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde görev alan yetkili ve öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.