Rektör Bağ'ın öğretmeni üniversiteye kütüphane açtı

Dr. Hüseyin Bağ'ın eğitim gönüllüsü öğretmeni Fatma Eraydın ve eşi Şeref Eraydın'ın Acıpayam Meslek Yüksek Okulu'na 5 bin 185 kitap bağışıyla oluşturulan kütüphane açıldı.

PAÜ Acıpayam MYO'da, Rektör Bağ'ın Acıpayam İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenliğini yapan Fatma Eraydın ve eşi Şeref Eraydın'ın bağışladığı kitaplarla hazırlanan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. 5 bin 185 kitabın bağışlandığı Şeref Eraydın Kütüphanesi'nin açılış törenine Rektör Bağ, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, Acıpayam MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Turgut, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yasin Gökçen, İlçe Emniyet Müdürü Naci Avşar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Akıncı, Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Abdurrahman Oymak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman İzgi, Halk Kütüphanesi Müdürü Aysun Özkan, bağışçı Şeref Eraydın ile eşi Fatma Eraydın'ın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın öğretmenliğini yapan Düriye Ulusoy katıldı.

"Ömrümüz boyunca kütüphane açmaya devam edeceğiz"

Açılış öncesinde konuşan eğitim gönüllüsü Şeref Eraydın'ın eşi Fatma Eraydın, öğrencilere faydalı olabilmek adına bağışlarının devam edeceğini belirtti. Eraydın, "Hayatımız boyunca gençlerimizin daha iyi eğitim almaları için uğraştık. Biz, inşallah ömrümüz boyunca kütüphane açmaya devam edeceğiz. Dileğim o ki; daha nice kütüphaneler açmak bize nasip olur. Açtığımız kütüphanenin öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyorum. Ayrıca Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanenin açılışında Acıpayam MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İkbal Vurucu öncülük etti ona da teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Aynı zamanda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın lise öğreniminde öğretmenliğini yaptığını vurgulayan Eraydın, "Rektörümüz Hüseyin Bağ benim öğrencimdir. Biz onları en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştık ve kendisini bir rektör olarak burada gördüğüm için gerçekten çok onurluyum, gururluyum. Kendisine görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

"İnsanın en değerli hazinesi bilgi"

Rektör Bağ, konuşmasında kütüphaneye verdiği önemden ve üniversitenin bu konudaki çalışmalarından söz etti. Heyecanlı olduğunu aktaran Rektör Bağ, "Bugün çok heyecanlı bir gün, büyüdüğüm topraklarda kütüphane açmanın heyecanını yaşıyorum. İnsanın en değerli hazinesi bilgi, bilginin de kaynağı kütüphane. Onun için ben de görevim süresince kitaba, kütüphanelere büyük önem veriyorum. Sadece bize değil ilçemizin farklı okullarında da kütüphaneler açarak güzel hizmetler vermişler. Böyle bir hizmeti Meslek Yüksekokulumuza kazandırdıkları için Fatma Eraydın hocama ve eşine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, kütüphaneye katkılarından dolayı öğretmeni Fatma Eraydın ve eşi Şeref Eraydın'a çiçek takdim etti. Kurdele kesiminin ardından yapılan açılış sonrası heyet kütüphaneyi gezerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.