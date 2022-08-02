Rektör Kutluhan, aday öğrencileri PAÜ'ye davet etti

Dr. Ahmet Kutluhan, üniversite adaylarının meslek hayatlarını şekillendirmelerinde oldukça önemli olan üniversite tercihi döneminde ‘Neden PAÜ?' sorusunun yanıtlarını sıraladı.

Dr. Ahmet Kutluhan, özel bir radyo programına konuk oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından mesleki kariyer yolculuklarının ilk adımlarını, mesleki eğitimlerini alacakları üniversiteyi belirlemek ile başlayan üniversite adaylarına, ‘Üniversite Hayatın Rehberidir' sloganı ile çalışmalarını sürdüren, üreten, şehrin tüm paydaşları ile farklı birçok alanda somut iş birlikleri gerçekleştiren PAÜ'yü tanıttı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, uygulanan eğitim modelinden, fiziki ve teknik imkânlara; sosyal ve kültürel faaliyetlerden, aynı zamanda bir sanayi ve sağlık turizmi kenti olan Denizli'deki staj ve iş olanaklarına; Pamukkale Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen girişimcilik hikâyelerinden, TEKNOFEST yarışmalarında üst üste elde edilen madalyalara kadar ‘Neden PAÜ?' sorusunun yanıtlarını anlattı.

“Eğitim modelimizin başarısı, TUS'da elde ettiğimiz dereceler ile kanıtlanmıştır”

Programda ilk olarak Pamukkale Üniversitesi'nin Ege bölgesinin ikinci büyük şehrinde yer alan ve bu sene 30. yılını kutlayan köklü bir üniversite olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bir öğrenci neden Pamukkale Üniversitesini tercih etmeli sorusuna ciddi cevaplarının olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan sözlerinin devamında şunları ifade etti:

“Probleme dayalı öğretim yine bizim köklü bir fakültemiz olan Tıp fakültemizde uygulanmaktadır. Tıp fakülteleri arasında 50. sırada öğrenci alıyor ama TUS sınavında 13. - 15. - 17. seviyelerde başarısı var. Dolayısıyla biz bunun kaynağının eğitim modeli olduğunu düşünüyoruz. Tıp fakültemizin vermiş olduğu eğitim TUS da ciddi başarıları getiriyor. Geçen sene TUS ikincisi yine bizden çıktı. Biz de bu vesileyle öğrencilerimiz için TUS deneme sınavları başlattık. İlkini gerçekleştirdik. Yani tıp fakültemize gelen öğrenciler TUS deneme sınavlarına da girebileceklerdir. Şu anda diğer fakültelerde de KPSS deneme sınavlarını yapmak istiyoruz.”

“Şehrin merkezinde ve yeşillikler içindeki kampüsümüzde, öğrencilerimiz vakitlerini en verimli şekilde değerlendirebilir”

Sözlerinin devamında PAÜ'nün sosyal ve kültürel imkânlarına değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, öğrencilerin ilgi alanlarına göre yeteneklerini geliştirebilecekleri, meslek yaşantılarından kendilerine önemli katkıları sağlayacak takım çalışmasına yatkınlık ve bir ekibin parçası olabilme gibi meziyetlerini arttırabilecekleri 165 adet öğrenci topluluğu olduğunu söyledi. Bu toplulukların, alanlarından önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Rektör Prof. Dr. Kutluhan sözlerine şöyle devam etti:

“Pamukkale Üniversitesi'ne gelen bir öğrencinin canının sıkılmasına imkân yok. Kampüsümüz şehrin merkezinde, yeşillikler içinde, 11 kafesi ve 14 kantini bulunan, en büyüğü 600 öğrenci kapasiteli kütüphaneleriyle ve Türkiye'de ilk 5'te spor tesisleri olan bir kampüstür. Öğrencilerimiz sporun 14 dalında da kendini geliştirebilir. Dolayısıyla öğrencilerin boş vakti diye bir şey yok. Denizli sıcak bir memlekettir. İnsanı da sıcaktır. Eğitime çok önem verir. İzmir de düzenlenen Ege Kariyer Günleri'nde 4 bin öğrencimiz ile birlikte yer aldık.”

Sözlerine, PAÜ'nün uluslararası öğrenci hareketliliği ile Erasmus çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrenci sayıları ile devam eden Rektör Prof. Dr. Kutluhan, yurt dışına gönderilen öğrenci sayısında Türkiye genelinde 14. sırada olduklarını hatırlattı. Erasmus ile yurt dışına giden öğrenci sayısının her geçen yıl artarak devam ettiğini ve geçtiğimiz yıl 366 öğrencinin bu program çerçevesinde farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

“Elde ettiğimiz başarılar, öğrencilerimizin TEKNOFEST'e olan ilgisini arttırdı. Bizler de takımlarımıza destek vermeye devam ediyoruz.”

Geçtiğimiz yıllarda, TEKNOFEST yarışmalarında, farklı kategorilerde, elde ettiği dereceler ile adından sıkça söz ettiren PAÜ'nün başarısının perde arkasına değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Şu anda öğrencilerimiz için diğer üniversitelerden farklı olarak lisans katılımlı bilimsel araştırma projeleri desteği veriyoruz. Bilimsel araştırma proje ofisimiz var. Bu ofisten bilimsel araştırmalara katkı, öğrencilerimize destek veriyoruz. Lisans öğrencilerinin de bir hoca ile birlikte buradan destek alması mümkün. Ar-Ge çalışmaları, TEKNOFEST çalışmaları gibi durumlar için. Bu da öğrencilerimizin TEKNOFEST'e olan isteklerini artırdı. Onlara ciddi destekler veriyoruz. TEKNOFEST'te bu sene 16 takım ile yarışıyoruz. Gayet güzel sonuçlar elde ediyoruz. İnşallah Samsun'da çok güzel sonuçlar alarak kendimizi orada yine ispatlamış olacağız. Teknokentte de bu sene Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapan öğrencilerimiz için ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinin açılışlarını yapacağız. Teknokentimize Organize Sanayi Bölgesinde şube açmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Üreten bir şehir olan Denizli'de, şehirle bütünleşen, hayatın rehberi olan bir üniversite olarak yollarına devam edeceklerini ifade eden Kutluhan, “Bunun dışında Pamukkale Üniversitesi 30. yılını yaşıyor. 30. yıl şenlikleri 26 Eylül'de başlıyor. Bu sene 19 Eylül'de okulumuz açılacak ve 26 Eylül'de de kutlamalar başlayacak. Kutlamalara hem tanıklık hem de eşlik etmiş olacaklar. Onlar için de güzel bir şans olacak. Çünkü biz öğrencilerimizin dinlenmesi, eğlenmesi için de bahar şenlikleri yaptık. Bunu bir gün iki gün değil, beş gün boyunca şehirle birlikte yaptık” diye konuştu.