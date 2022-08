Rektör Kutluhan göreve geldiği günden bugüne geçen 2 yılı değerlendirdi

Dr. Ahmet Kutluhan, göreve başlamasının ikinci yılında yönetim anlayışından yapılan çalışmalara, Üniversite-şehir iş birliklerinden öğrenciler ve topluluklara verilen desteklere, sağlık alanında yapılan çalışmalardan 30. yılında PAÜ'nün vizyonu ve hedeflerine dek birçok farklı konuyu değerlendirdi.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, göreve başladığı 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçen iki yıllık süreçte yapılan çalışmaları ve 30. yılında PAÜ'nün vizyonunu anlattı. Programda ilk olarak göreve başlama sürecine değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, 33 yıllık akademik bilgi birikimini kendi memleketine aktarma imkânı bulduğu için yaşadığı gururu ifade ederken, PAÜ'yü istişare ile yönettiklerini söyledi. Prof. Dr. Kutluhan, “Kararların oy birliği ile alınmasından yanayız. Olayın muhatapları kimler ise onlarla görüşerek; Pamukkale Üniversitesi, Denizli ve ülkemiz için doğru olan neyse onu yapmak istiyoruz. Bu konu, Pamukkale Üniversitesi ve tabi diğer üniversitelerin de en çok ihtiyaç duyduğu hususlardan biri. Üniversitemizde, profesöründen doktor öğretim üyesine her hocamızın bir heyecanı, bir fikri var. Her birini dinlemek zorundasınız. Bu nedenle, Üniversiteyi istişare ile yönetme kararını ilk senato toplantısında aldık. Fikrimizi hep birlikte paylaşacağız ve kararları bu fikirler çerçevesinde alacağız. Hepimiz, Üniversitemiz için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bizler de samimiyetimizi her zaman ortaya koyduk ve sözlerimizin hep arkasında durduk. Denizli; ekonomik, kültürel, sosyal ve diğer alanlarda üst düzey bir kent. Pamukkale Üniversitesi'nin de 30 yıllık köklü bir geçmişi var. Çok sağlam temeller üzerine kurulmuş. Çok kıymetli hocalar var. Küçük bir enerji ile çok büyük işler başarılabilirdi. Bu da ancak istişare ile gerçekleşebilirdi, biz de böyle yaptık" dedi.

“Denizlimizde, Üniversite-Şehir birlikteliğin en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz”

Programın devamında pandemi sürecinde uygulanmaya başlanan yeni eğitim sistemine değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, pandeminin olumsuz yönlerini yeni modeli için bir fırsata çevirdiklerini ve artık derslerin hoca-öğrenci buluşması şeklinde yürütüldüğünü, ders materyallerinin dijital ortama taşındığını ifade etti. Sözlerine meslek odaları, dernekler ve sanayi kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ile devam eden Rektör Prof. Dr. Kutluhan: “Üniversiteler nasıl gelişiyor buna bakmak lazım. Üniversite-Sanayi iş birliği olmazsa sanayi gelişmeye devam eder ancak üniversite bu gelişimde geride kalır. Denizli'de sanayimiz çok önde. Benim onları ziyaret etme ve onlarla görüşme sebebim Denizli sanayisinin ülke genelinde nasıl ilk on sanayi arasına girdiğini konuşmaktı. Bizim Üniversite olarak neler yapmamız gerekiyor bunları konuşuyoruz. Göreve geldiğimizde sanayicimiz Üniversitemizden uzaklaşmıştı, meslek odaları Pamukkale Teknokent'in iskeletinden ayrılmışlardı. Üniversite de kendi kabuğuna çekilmişti. Bu birlikteliği tekrardan sağlamak bizler için olmazsa olmadı. Sanayi şehrinde bir teknokent, sanayinin desteği olmadan olamaz. İş birliklerini yeniden sağladık ve bunun sonuçlarını almaya başladık. Bu birlikteliğe Büyükşehir Belediyemiz de katıldı. Denizlimizde, birlikteliğin en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Şu an Teknokentimizde 108 firmamız faaliyet gösteriyor ve burada yer almak için sırada bekleyen firmalarımız var. Denizlimizin çok ihtiyacı olan hangar tipi teknokenti organize sanayi bölgesinde açmak istiyoruz. Organize Sanayi Bölgesi yönetimini teknokente ortak yapmak istiyoruz. Bu da yine iş birliklerimizin ne boyutlara geldiğinin bir göstergesidir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu noktada fikir birliğine sahibiz. Organize Sanayi Bölgesi konusunda benim arzum: Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun bu bölgede olmasıdır. Sanayi ile iç içe aranan elemanı en kaliteli şekilde yetiştiren şehir ve üniversite olmak hedefindeyiz.” şeklinde konuştu. Devamında, PAÜ'nün kurulma aşamasında büyük emeği olan Denizli Yükseköğrenim Vakfı'na değinen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, bu vakıf ile yoğun bir iş birliği içinde olduklarını ve gerek hocaların gerekse öğrencilerin yurtdışına gidebilmeleri konusunda bu vakıf ile çalışmaların sürdürüldüğünü hatırlattı.

“İki yılda 306 akademik atama gerçekleştirdik”

Programın devamında akademik yükseltmeler konusuna değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, geride kalan iki yıllık süre zarfında 90 profesör, 94 doçent, 68 doktor öğretim üyesi, 19 öğretim görevlisi ve 35 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 306 akademik personel ataması gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Kadro hak edilişi konusunda amaçlarının kimseye engel olmamak olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kutluhan, “Akademik değerlendirme komisyonumuzdan geçen herkese haklarını elimizden geldiğince teslim etmek istiyoruz. Atamalarda ben de hocalarımıza her zaman ne üreteceklerini soruyorum.” diye konuştu.

“Denizli'deki firmalarda çalışacak tasarımcılar da burada yetişmeli”

Sözlerine, iki yıllık süreçte fakülte bölümler ve programlar konusunda yaşanan değişim ve yeniliklere değinerek devam eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Fakültelerimize dekanlarımızı asli olarak atadık. Fakülte dekanlarımız ve yönetimlerimiz ile görüşüp ihtiyaçları belirliyoruz. Tüm fakültelerimizin artık üst lige çıkmasını istiyoruz. Mesela Diş Hekimliği Fakültesine ağız ölçüm cihazları aldık. Yine genel anestezi için ameliyathane veriyoruz. Başta engelli çocuklarımız olmak üzere diş tedavisinin uyutularak yapılmasını isteyen hastalara biz müdahale şansı veriyoruz. İletişim Fakültemiz çok yeni fakültelerimizden bir tanesidir. Onlar için İletişim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduk. Hem hocalarımız hem de öğrencilerimiz için bir uygulama alanı oluşsun istedik. Eğitim Fakültemiz de, ‘Engelsiz Üniversite' olmak adına ön plana çıktı. Açmayı planladığımız bölüm ve programlara gelirsek de, tekstil kenti Denizli'de moda tasarım bölümü olmalı ve buradaki firmalarda çalışacak tasarımcılar da burada yetişmeli. Bu konuda çok çaba gösterdik ve bunu başardık. Buradan YÖK Başkanımız ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Şu anda hoca ve mekân eksikliklerini gidermekle uğraşıyoruz. Denizlimiz için çok hayırlı ve çok güzel bir şey oldu. Biz yetiştirelim ki Denizli ve ülkemiz kazansın. Her fabrikada bir tasarım ofisi varken, gerek tekstil gerekse mermer, Denizli'de belki de ileride bir tasarım fakültesi de neden olmasın?” dedi.

“Yerel ölçekte kurulmasında fayda olan bölümleri açmaya devam edeceğiz”

Programın devamında meslek yüksekokulları konusuna değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, kaymakamlar, belediye başkanları ve ileri gelenleri ile ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarının daha sürdürülebilir olması adına görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Yerel ölçekte kurulmasında fayda gördükleri, ilçeler ile özdeşleşmiş bıçakçılık, ayakkabıcılık ve cam tasarımı gibi alanlarda yetişmiş ustalara ihtiyaç duyulduğunu ve bunlara ilişkin bölümlerin açılmaya devam edeceğini söyledi. Devamında Denizli için yine oldukça önem arz eden ziraat konusu ve PAÜ Ziraat Fakültesi'ne değinen Rektör Prof. Dr. Kutluhan şunları söyledi: “ Çivril, ciddi anlamda tarıma uygun sulak arazilere sahip. Ziraat Fakültesi konusunda bağışçımız Atasay Kamer beye bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ziraat Fakültesi dekanımız sadece Çivril değil, Çal'daki 650 dönüm, Acıpayam'daki 800 dönüm ve Tavas'taki 30 dönüm arazilerimizde de ilimizdeki tarımın gelişmesi adına çalışmalar yürütecek. Sarayköy'de de enerji ile ilgili bölümler açmayı planlıyoruz.”

“Gençlerimizi anlamalıyız”

Programa, öğrenci toplulukları ile iletişim ve göreve geldiği günden bugüne, pandemi döneminde önce çevrimiçi platformlarda, daha sonra yüz yüze devam eden öğrenciler ile görüşme ve taleplerini dinleme konularına değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi anlamalıyız. Çağ ve sosyal ortamlar değişiyor. Ancak insanların anlaşılma isteği hiç değişmiyor. Onları anlayabilmek adına her fırsatta onlarla bir araya gelmeye çalışıyorum. Öğrenci topluluklarımız, çok güzel etkinliklere imza atıyorlar. Onları destekliyor ve düzenledikleri etkinliklere fırsat buldukça katılmaya çalışıyorum. Bunların yanında fakültelerimizde öğrencilerimiz için psikolojik destek birimlerini hizmete soktuk” dedi.

“Son iki yılda Hastanemize 82 milyon TL değerinde tıbbi cihaz yatırımı gerçekleştirdik”

Sözlerine bu iki yıllık süreçte PAÜ Hastanelerinde yapılan çalışmalara değinerek devam eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Tıp Fakültesi'nin probleme dayalı öğretim sistemi ile oldukça başarılı olduğunu, bu başarının öğrencilerin TUS'ta aldıkları dereceler ile de kanıtlandığını söyledi. Bu yıl ilk kez Tıp Fakültesi öğrencileri için bir TUS deneme sınavı düzenlediklerini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kutluhan, gelecek yıldan itibaren bu deneme sınavına diğer şehirlerde de TUS'a girecek adayların katılabileceğinin altını çizdi. Yine bir diğer proje olan “Doktor Olmadan Önce Hasta Yakını Ol” isimli proje ile öğrencilerin hastalara tahlil süreçlerinde refakat ettiklerini ve hastalar ile empati kurabildiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Üniversite Hastanemize son iki yılda 82 milyon TL'lik tıbbi cihaz yatırımı gerçekleştirdik. Üç yeni ameliyathane açıyoruz. 2019 yılında günlük 2 bin olan poliklinik hasta girişi sayımız bugün günlük 7 bin civarlarında. Yatan hastalarda yüzde 53, polikliniklerde ise yüzde 25'lik bir artış yaşadık. Ameliyat sayılarımızda da yüzde 45'lik bir artış yaşadık, bu da demek oluyor ki çevre illerden ameliyat olacak hastalar bizim hastanemize geliyor. Pandemi döneminde de pandemi ile mücadele sürerken kanser gibi ciddi hastalıkların tedavilerini ara vermeden sürdürdük. Bu dönemde yoğun bakım ünitemize 35 yatak ilave ettik.” ifadelerini kullandı.

“Karahayıt, sağlık turizmi alanında mükemmel bir hastane olacak”

Programın devamında Karahayıt Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi ve fizyoterapi alanında yapılan çalışmalara değinen Rektör Prof. Dr. Kutluhan merkezin açılması konusunda çalışmaların hızla devam ettiğini ve 32 milyon TL'lik teknolojik cihaz yatırımı yapıldığını söyledi. Fiziki yapıya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutluhan, termal rehabilitasyon ve geleneksel tamamlayıcı tıp alanlarının bu merkezde faaliyet göstereceğini belirtti. Merkez bünyesinde bir de acil servisin kurulacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, uluslararası sağlık turizmi açısından acil servisin gereklilik olduğunu ve bu yıl açılacak merkezin mükemmel bir hastane olacağını vurguladı.

Evde sağlık hizmeti projesi Türkiye'de bir ilk olacak”

Sağlık alanında, hayata geçirmeyi hedefledikleri bir diğer önemli proje olan evde sağlık hizmeti sunma konusuna değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından fizik tedavi ve sağlık hizmeti ihtiyacı olan hastalara, doktor, hemşire ve fizyoterapistten oluşan ekibin, evlerine giderek belirli periyotlarda tedavilerini evde sürdüreceklerini aynı zamanda hastanın sosyal hayata daha çabuk katılması adına hasta ve hasta yakınlarına eğitimler vereceklerini söyledi. Bunun ülke genelinde bir ilk olacağının altını çizen Rektör Prof. Dr. Kutluhan bu konuda da çalışmaların ve izin süreçlerinin devam ettiğini ifade etti.

Üniversitenin bölgeye olan katkısı konusuna değinen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Arkeoloji alanında uluslararası arenada mücadele ettiklerinin altını çizerken, ikisi Antalya bölgesi olmak üzere üç yeni kazı çalışmasının başlatılacağını aynı zamanda da üç ilçede yüzey araştırmasının yapılacağını söyledi. Arkeoloji alanında uluslararası bir kongre yapmayı hedeflediklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Deniz kaplumbağaları alanında yaptığı çalışmalar ile DEKAMER'in kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu, doğal yaşamı korumak adına dünyanın dört bir yanından gelen gönüllüler ile güzel işler yaptıklarını sözlerine ekledi. Rektörlük görevinin yanı sıra PAÜ Hastanelerinde hasta bakmaya ve ameliyat yapmaya devam ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, iki yılda bin 713 hasta baktığını, bunun yanında 174 ameliyat gerçekleştirdiğini söyledi; tedavisi tamamlanan hastaların mutluluğunun kendisi de mutlu ettiğini dile getirdi.

“Hedef: İlk 10”

PAÜ'nün ilk 10 üniversite arasına girmesinin yönetim olarak ana hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, her fakültenin ayrı ayrı kabul görmesinin önemine dikkat çekti. Özellikle mühendislik ve teknoloji alanlarında sanayi ile yapılan projelerin bu fakültelerin kabul görmesi adına önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

“30 yıl 30 tema”

PAÜ'nün 30. yılına ilişkin de açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, 30 tema ile kutlamaların 26 Eylül tarihinde başlayacağını ve beş gün süreceğini söyledi. Bu kutlamaların şehir ile bütünleşmenin en güzel örneklerinden birine sahne olacağını dile getirdi.

Hedefler konusunda, takipçisi olduğu ya da söz verdiği projeleri hayata geçirmek istediğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, kalite ve eğitim konuları ile yakından ilgilendiğini, görev süresi içinde Mimarlık Fakültesi binasının temelini atabilmeyi çok istediğini sözlerine ekledi.