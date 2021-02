Rektör Kutluhan: “Üniversite Hayatın Rehberidir”

Dr. Ahmet Kutluhan, DRT Denizli TV ekranlarında yayınlanan ve İrfan Atasoy'un hazırlayıp sunduğu “Haftaya Bakış” programına konuk oldu. Rektör Prof. Dr. Kutluhan, göreve geldiği günden itibaren Üniversitede yapılan yeniliklerden, hayata geçirilmesi planlanan projelerden ve eğitim öğretim modeli hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, DRT Denizli TV ekranlarında yayınlanan “Haftaya Bakış” programının konuğu oldu ve sunucu İrfan Atasoy'un sorularını yanıtladı. Programda ilk olarak göreve geldiği günden bugüne geçen süreci değerlendiren Rektör Prof. Dr. Kutluhan, üniversitede çalışan personelden, öğretim üyelerine kadar herkesin bu yönetim sürecine önemli katkılar sunduğunu hatırlattı. Meseleleri de istişare yaparak çözüme kavuşturduklarını ifade eden, altı aydır yoğun bir süreç yaşadıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Olabildiğince yol almak istiyoruz. Bu yüzden ciddi efor sarf ediyoruz. Bu süreçte iki bakanımız özellikle programlarının bir kısmını bize ayırdılar. Bu bizim için çok büyük bir şeref oldu. Üniversitemiz adına da büyük katkıları oldu. Diğer taraftan bilimsel kariyerlerin yükseltilmesi meselesi var. Bu konuda da epey yol kat ettik. İç huzuru ve barışı sağlamak için bu da çok önemli. Bunu da başardık” şeklinde konuştu.

Göreve geldiği günden itibaren hız kazanan çalışmalar ve elde edilen başarılar konusunda ilk olarak değişen ve gelişen dünyada Pamukkale Üniversitesi'nin başta uzay teknolojiler olmak üzere teknoloji alanında yaptığı çalışmalar ve elde edilen başarılara değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, TEKNOFEST'in ülkemiz için çağ atlatan bir festival olduğunu söyledi. İki yıl üst üste farklı kategorilerde PAÜ takımlarının önemli dereceler alarak kendilerini gururlandırdığını belirten Prof. Dr. Kutluhan, TEKNOFEST'e geçen yıl 24 takım ile müracaat eden Pamukkale Üniversitesi'nin gelecek yıl 50'den fazla takımla müracaat etmeyi hedeflediğini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“TEKNOFEST, ülkemiz için gerçekten çok yararlı. Yeni buluşların, yeni icatların yolunu açıyor. Buradan Selçuk Bayraktar beye de teşekkür ediyorum. Biz geleceğimizi teminat altına alacak gençlerimizi şimdiden görüyoruz. TEKNOFEST'e katılım ve burada yarışma anlamında Üniversitemizin tüm imkânlarıyla, sanayici ve iş adamlarımızın da desteğini alarak daha büyük başarılar elde edebiliriz. Denizli neden TEKNOFEST'e ev sahipliği yapmasın? Belki de TEKNOFEST'i Denizli'de ağırlayacağız. Böyle bir hedefimiz de var.”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Denizli programı kapsamında açılış ve ödül töreni münasebetiyle Pamukkale Üniversitesi ziyareti ve spor kompleksi incelemelerini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi'nin Türkiye'nin sayılı spor bilimleri fakültelerinden birine sahip olduğunu söyledi. Rektör Kutluhan, “Bizler daha öncesinde milli sporcular yetiştirmişiz. İstiyoruz ki, olimpik sporcular da bizden çıksın. Dolasıyla bizler Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer ilgili sivil toplum kuruluşları ile yine spor kulüplerimizi kuracağız. Küçük yaştan itibaren bilimsel anlamda spor bilimler fakültesinden hocalarımızın gözetiminde çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Bu konuda Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız da tam desteğini verdi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Programın devamında Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda PAÜ Kimya Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Atar'ın TÜBA Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülünü almasına değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bu ödülün üniversite genelinde herkesi gururlandırdığını belirtti. Üniversitenin güçlü alt yapısı ile geçmişte yapılan güzel çalışmaların üzerine yenileri eklenerek bu başarıların artarak devam etmesi konusunda çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bilimsel anlamda önder üniversitelerden biri olma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Üniversite-sanayi işbirliği anlamında yapılan çalışmalara değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, ilk olarak oda başkanlarının tekrar Teknokent'e geri dönüşlerinin bu alanda yapılan çalışmaların ilk adımı olduğunu söyledi. Sonrasında, sanayide staj yapmak isteyen öğrenciler için Denizli Sanayiciler ve İş Adamları Derneği ile bir protokol imzaladıklarını, sanayicinin ihtiyacı olan ürüne yönelik bir teknokent ihtiyacının karşılanması için de organize sanayi bölgesinde böyle bir teknokenti faaliyete geçirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Pandemi sonrasında Denizli Sanayi Odası ile somut projeleri hayata geçirmeyi istediklerini dile getiren Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, sanayicinin ve üniversitenin taleplerini ortak bir noktada buluşturabilmek adına, bölüm ve sektör bazlı değer sağlayacak ürün geliştirmeye yönelik çalışmalarda üniversite ve teknokent olarak aktif bir şekilde rol alacaklarını söyledi.

Pamukkale Teknokent'in hedeflerine değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan: “Şu an mevcut teknokentimiz daha çok yazılım üzerine yoğunlaşmış bir teknokent. Burada çok başarılı firmalarımız var. Özellikle nanoteknoloji inovasyonunu geliştireceğiz. Oyun üzerine, siber güvenlik üzerine faaliyet gösteren firmalar var. Teknokent'in şu an tekrar canlandığını gördüğü için Teknokent'te yer almak isteyen 10-15 kadar firma sıra bekliyor. Burada moral çok önemli. Biz moral verdik. Her fırsatta iletişim kurarak neler yapabiliriz konusunu ele alıyoruz.”

Konuşmasının devamında Denizli'nin tekstil ürünleri ve bu ürünlerin markalaşması konusuna değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bu markalaşmayı sağlayacak projelere üniversite olarak uygulamaya geçtiklerini ifade etti. Takım elbise ya da gömleğin kumaşını üreten Denizli'nin giyime yönelik işlem yapan firmalarının sayısının az olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kutluhan: “Bugün bir tasarım hocamızı İstanbul'dan getirdik. Onunla istişaremizi yaptık. Yaptık. Kendisi şu an tasarım alanında çalışan mevcut hocalarımızla irtibata geçiyor. Yeterlilikler ve eksikliklerimizi görüşüp, Mart ayında yapılacak YÖK toplantısında mimarlık ve tasarım fakültemizin tasarım kısmını moda tasarımı, grafik tasarım şeklinde izin alabilirsek, hocalarımızı o bölümlerimize yerleştiriyoruz. İhtiyacımız olan hocalarımızı Türkiye'yi tarayarak bulacağız. Bu konu özellikle markalaşma adına önemli katma değer sağlayacak. Tasarım bölümümüz, mimarlık ve tasarım fakültemiz adı altında kurulacak.”

Pamukkale Üniversitesi'nin yeni eğitim modeli konusunda açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları söyledi: “Bir üniversite öğrencisi bir dersi istediği yerde dinlesin. Çağımız artık iletişim çağı. Telefonlarımız ile artık her türlü işlemi yapabiliyoruz. Biz dedik ki hocalarımız derslerini hazırlasın ve EDS sistemine yükselsinler. Öğrenci de dersi istediğinde dinlesin çalışsın. Ders artık klasik manada bir ders olmasın. Öğrenci dinlediği dersteki anlamadığı noktaları hocaya sorsun ya da hoca dersin anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenmek için bir problem koysun ortaya ve öğrencilere sorsun. Biz bu eğitim modelini bir üstte, yüksek lisansta uygularız. Bu sistemle yüksek lisansı biz lisansa indirmiş oluyoruz. Öğrenci dersi kaçırdım derdinden kurtulmuş olacak. Bu sisteme geçmek tabi değişim zordu. Tüm öğretim üyelerimiz bu sistemin faydalı olacağını düşünüyor ve bu sisteme katkı sağladı. Tüm hocalarımıza bu bağlamda teşekkür ediyorum. YÖK'ün aldığı karar doğrultusunda uygulamalı eğitimi biz yüz yüze yapacağız. Bu süreçte bu eğitim modelimizin faydasını görmüş olacağız. Yüklediğimiz dersler artık daha çok görsel ağırlıklı. Ben bu konuda başarı sağlayacağımızdan çok ümitliyim. Pamukkale Tıp Fakültemiz çok önce alınan kararla probleme dayalı eğitime geçmiş. Bu öğretimde de bu metot uygulanıyor.”

YÖK'ün aldığı uygulamalı eğitimlerin yüz yüze, teorik eğitimlerin ise çevrim içi yapılması kararına ilişkin ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan: “Üniversitelerin yüz yüze eğitime ne zaman geçeceği konusunda bizim başta gelen problemlerimiz arasındadır. Eğer İngiltere kaynaklı mutant virüs ortaya çıkmasaydı belki de yüz yüze eğitim kararını tüm bölümler için alabilirdik. Çünkü üniversite eğitimi yüz yüze olmak zorundadır. Bu konuda birçok bina ve yatırım yapılmıştır. Yüz yüze eğitimin çok büyük faydası vardır. Sosyal ortamların oluşması, kulüpleşmenin olması, üniversite sosyal bir ortamdır. Geldiğimiz noktada uygulamalı eğitimler yüz yüze, bu da yine maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun ve bunun gereği olarak da seyrelmiş olarak yapılacak. Kalabalık ortamlar bulaşın en fazla olduğu ortamlar. Biz bu bulaş fırsatını vermememiz gerekiyor. Uygulamalı eğitime kaç öğrencimiz gelecek bu konuda çalışmalarımızı yaptık ve yapıyoruz. Kantin, kafeterya ve yemekhanelerimiz bu kurallar çerçevesinde yeniden düzenlenmiştik. Bu konuları da tekrar elden geçiriyoruz. Biz uygulamalı dersleri yüz yüze eğitimlere açıyoruz. Ancak tekrar bir pandemi dalgası ile karşılaşırsak yeniden uygulamalı eğitimlerde de uzak eğitime geçmek zorunda kalabiliriz.” Şeklinde konuştu.

Pamukkale Üniversitesi'nin gıda ve tarım politikaları konularında yaptığı çalışmalara değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM)'un olmasının Pamukkale Üniversitesi adına büyük bir şans olduğunu hatırlattı. Klasik yöntemde on yıl süren ıslah çalışmaların burada uygulanan yöntemler ile bir yıla düşürülebildiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Çal Meslek Yüksekokulu (Çal MYO) ve orada tohum ıslahı çalışmalarında kullanılan uygulama arazisi ile birlikte BİYOM'un tohum ıslahı alanında önemli çalışmalara imza atacağına olan inancını belirtti. Serinhisar için çok önemli bir kültürel değer ve tarım ürünü olan nohut tohumunun ıslah çalışmalarının özüne uygun şekilde yine BİYOM bünyesinde yapılacağını söyledi.

Konuşmasının sonunda Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinin pandemi sürecinin yönetilmesinde, tüm donanım ve alanında uzman nitelikli sağlık çalışanları ile birlikte il sağlık müdürlüğüne gerekli tüm katkıları vermeye çalıştıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Denizlimiz üniversitesine güvensin. Bizler, ‘Üniversite Hayatın Rehberidir' sloganını benimsiyoruz. Her alanda bize danışabilirler. Hayallerimiz var başarılarımız Denizli'nin başarısıdır. Biz kentimizle varız.” sözleriyle konuşmasına son verdi.