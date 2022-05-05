Rektör Kutluhan üniversite-sanayi işbirliği hedeflerini anlattı

Dr. Ahmet Kutluhan, Üniversite-sanayi iş birliği alanında yürütülen çalışmalar ve hedefleri konusunda konuştu.

Paydaşlar ile birlikte yürütülen projelerle, Üniversite-sanayi iş birliğine önemli katkılar koyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutluhan, 2022 planları arasında bu çalışmaları hızla sürdürmek olduğunu söyledi. Üniversite-sanayi iş birliğinin birçok yönü olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, sanayinin Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ihtiyacına yönelik PAÜ'lü akademisyenleri görevlendirdiklerini ve akademisyenlerin bu çalışmalarda aktif rol aldığını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Kutluhan açıklamasına şöyle devam etti:

“Sanayinin stajyer öğrenciye ihtiyacı var. Geçtiğimiz günlerde DESİAD ile ortak bir çalışmanın sonucunda İşim Okulum Projesini hayata geçirdik. Üniversite-sanayi iş birliğinde daha alana yönelik, daha sektörel bazlı bire bir çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu sebeple de Üniversite-Sanayi İş Birliği Ofisini de kurduk. Her yönü ile 2022'de bu çalışmalarımız daha yoğun bir şekilde devam edecek. Ziraat Fakültemiz de kuruldu ve görev yapacak hocalarımız da Denizli'nin zirai alanında çalışmalar yürütecekler.”