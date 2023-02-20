Resmi belgede sahtecilik ve tefecilik yapan 5 kişi tutuklandı

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de tefecilik, resmi belgede sahtecilik yapan yakalama emri bulunan ve aranan 5 kişi tutuklandı.

Denizli'de kaçakçılık konuları ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan haklarında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan 2 kişi ve 1 yıl 8 ay hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca tefecilik yapmak suçundan hakkında 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.