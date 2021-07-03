Restoranda satılmaya hazır 170 litre kaçak rakı ele geçirildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde alkol nedenli ölümlerin artması üzerine bir restoranda yapılan operasyonda 170 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Son zamanlarda meydana gelen alkol kaynaklı ölümler üzerine çalışma başlatan Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir işletmenin kaçak rakı sattığına dair bilgi aldı. Harekete geçen ekipler Gökgöl Mahallesinde bulunan A.K. isimli kişinin bir restorantını tespit etti. Titiz çalışma sonucu operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptığı aramada bidonlarda ve şişelenmiş şekilde bandrolsüz kaçak olduğu tespit edilen 170 litreye yakın rakı buldu. Rakılara el konulurken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.