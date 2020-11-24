Robert Prosinecki'den istifa sinyali

turunda, Turgutluspor'a 2-1'lik yenilginin ardından, "Bu yenilginin tabii de sonuçları olacaktır. Başkanımız ve yöneticilerimizle konuşacağız ve verdiğimiz kararı herkesle paylaşacağız" dedi.

turunda, Turgutluspor'a 2-1'lik yenilginin ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Prosinecki, çok fazla konuşmak istemediğini ancak kulüp ile görüşeceğini söyledi. Prosinecki, “Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. 3. Lig ekibine karşı mağlup oluyorsunuz, bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı da gereken konuşmalar yapılacak, kulüple alakalı konuşacağız, kulüpteki yöneticilerimiz ve başkanımızla. Ondan sonra zaten hızlı bir şekilde verilen kararı, verdiğimiz kararı herkese paylaşacağız” dedi.

“Fazla konuşmanın manası yok”

Maçla ilgili çok söylenecek bir şeyin olmadığını da ifade eden tecrübeli teknik adam, "Pozisyonlarımız var mıydı, vardı ama baktığınızda yine bireysel hatalardan dolayı bir tane gol yiyoruz. Ondan sonrasında ise 1-1'i buluyoruz. İkinci golle de top bizdeyken, kornere atıyoruz. Korner oluyor ve kornerden gol yiyoruz. Fazla konuşmanın manası yok. Çünkü baktığınızda öne geçmeyi de hak etmedik maçta” ifadelerini kullandı.

“Kulüple konuşmam gerekiyor bazı şeyleri”

İstifa edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya da cevap veren Prosnecki, “Yani size bir şeyler açıklamalıyım tabii ki de kulüple konuşmam gerekiyor bazı şeyleri, ondan sonrasında durumumuza bakacağız” diye konuştu.