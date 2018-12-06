Robot kıyafetli canlı mankenler

Denizli Ticaret Odası (DTO), Fütürist Ekonomist Yazar Ufuk Tarhan ile Gazeteci Yazar Ozan Onat'ı, Denizlililer ile buluşturdu. Robot kıyafetleri giymiş canlı mankenlerin yer aldığı etkinlikte, robot kıyafetli fotoğrafların çektirilebildiği fuaye alanında renkli görüntüler oluştu.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen'in yanı sıra Denizli Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Denizli Platformu'ndaki STK'ların başkanları, iş adamları, üniversite öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğin başlangıcında konuşan DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen, Denizli'nin girişimciliğine dikkat çekti. Binlerce yıllık tekstil ve turizm geçmişi ve birikimiyle, tüm dünyada tanınan Denizli'nin, 80'li yıllarda ihracatla uzak mesafelere açıldığını ve bugün Türkiye'nin ilk 10 ekonomisi arasında yer aldığını ifaden Sözkesen, “Denizli, her zaman değişim ve dönüşümün peşinde oldu. Hem ticaretteki hem de sanayideki yenilikleri, yakından takip ettiği gibi, birçok ilkin de sahibi. Her zaman, örnek teşkil edecek işlerde liste başında” dedi.

Onat: “Farkında olacağımız çok şey var”

Gelecekle ilgili uzun süredir farkındalık oluşturmaya çalıştığını ifade eden Gazeteci Yazar Ozan Onat ise “Farkında olacağımız çok şey var. Çünkü, teknoloji çok hızlı değişiyor. Gelecek ile ilgili birtakım korkular var. Ama ben, gelecekle ilgili heyecan duymamız gerektiğini düşünüyorum. ‘Gelecek' deyince aklımıza teknoloji geliyor ama aslında geleceği etkileyen tek şey teknoloji değil. Siyasi kararlar, ekonomik iniş çıkışlar, sosyal olaylar, çevresel etkiler gibi pek çok sebep, geleceği etkileyen ana etkenlerdir. Fakat, teknolojinin ayrı bir noktası, ayrı bir gücü var” diye konuştu.

Tarhan: “Dijital medeniyetler çağına geçtik”

Fütürist Ekonomist Yazar Ufuk Tarhan da, gelecek ile ilgili hep kaygıdan bahsedildiğini ancak korkunun sebebinin bilmemekten kaynaklandığını belirterek, “Farkındalığımızın az olması sebebiyle, gelecekten korktuğumuzu düşünüyorum. Gelecekçilik, hepimizin bilinçli ve amaçlı kullanması; yararlanması zorunluluk olan bir alan. Bunun için de ne istiyorsak onları belirleyip, hareket etmeliyiz. Teknoloji çok önemli; her şeyin temel belirleyicisi. Buna adapte olamayan kişi ve kurumlar, oyundan çıkıyor; adapte olanlar ise oyunda kalıyor. Kişi ve kurumlar, gelecek için bugünü kurtarmalı, geleceğe hazırlanmalı; bunun için de hibrid çalışması gerekiyor. Dijital medeniyetler çağına geçtik ve biyolojimiz dahi dijitalleşiyor. Yani soyut, somut her şeyin, dijitale dönüştürüldüğü yıldayız. Buna göre kendimizi hazırlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.