Robotik kodlama akademisi sınav sonuçları açıklandı

Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi'nin öğrenci seçme sınavlarının ilk etap sonuçları açıklandı.

Merkezefendi Belediyesi eğitim alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Çocuklara sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandıracak olan Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi için gerçekleştirilen seçme sınavının sonuçları açıklandı. Sınava katılan ilçe sınırları içerisindeki devlet okullarında eğitim gören tüm 4.sınıf öğrencileri sonuçlarını internet adresinden görebilecek.

İkinci etap sınavı ise 31 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek.