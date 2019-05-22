Robotik kodlama sınıfları atrılıyor

Robotik Kodlama Akademisi'nin Kurulması ve Eğitimlerine Dair İş Birliği' protokolü imzalandı.

Merkezefendi Belediyesi, eğitim alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda algoritma, yazılım, web tasarım, aplikasyon hazırlama, 3D yazıcı ve robotik eğitimlerin uygulanacağı 2.Robotik Kodlama Akademisi kurulacağı belirtildi. Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Merkezefendi Kaymakamlığı'nda ‘Robotik Kodlama Akademisi'nin Kurulması ve Eğitimlerine Dair İş Birliği' protokolü imzalandı. Geçen seneki 20 öğrenciyle birlikte toplamda 40 öğrenci kodlama eğitimi görecek. Robotik Kodlama Akademisi'ne Merkezefendi sınırları içerisinde eğitim gören tüm 4.sınıf öğrencileri katılacak. İki aşamadan oluşan sınavların ilki 28.05.2019, ikincisi 12.06.2019 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarına göre 20 asil, 25 yedek liste Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulu'nun resmi internet sitesinde duyurulacak. Akademiyi kazanan öğrenciler için kayıtlar, 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. Dersler okul sonrası hafta içi 10 saat, hafta sonu cumartesi günleri 5 saat olmak üzere toplam 15 saat uygulanacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımızı eğitmek, onları bilimle, fenle ve yazılımla tanıştırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde robotik kodlama sınıflarımızın da artırılmasına çalışacağız” dedi.

‘Çocuklarımızı eğitmek, onları bilimle, fenle ve yazılımla tanıştırmak istiyoruz'

Doğan, “Bu projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Artık bilişimin, yazılımın çok yaygın olarak kullanıldığı dünyada, Denizli'mizde de çocuklarımızı eğitmek, onları bilimle, fenle ve yazılımla tanıştırmak istiyoruz. Tabi gönül ister ki, bu sayıları arttıralım. Önümüzdeki dönemde robotik kodlama sınıflarımızın artırılmasına çalışacağız” diye konuştu.

‘Projemizi bir yıl daha uygulayacağız'

Projenin hayırlı olmasını dileyen Uslu, “Robotik Kodlama Akademisi'nin bu yıl da devam ettirilmesi talebi neticesinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bir yıllık süreç içerisinde çocuklarımızın iyi yerlere geldiğini gördük. Projemizi bir yıl daha uygulayacağız. Güzel işler çıkmaya devam ettiği sürece daha sonraki yıllarda da uygulamaya devam edeceğiz. Yeni imzalayacağımız önümüzdeki bir yılı kapsayan projemizin, okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulu Müdürü Nesrin Yalçın ise, ““Denizli veya Ege Bölgesi'nde büyük bir bilişim festivali tarzında çalışmalar planladık. Tabi bu hemen var olan kısa bir süreç değil. Bunları da içinde kapsayan Denizli'mizin, bölgemizin markası İzmir'i geçecek kadar yükselmesi dileklerimi iletiyorum, hayırlı olsun” dedi.