Roma dönemine ait bronz takı seti ele geçirildi

Denizli'de jandarmanın gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen gerdanlık, bileklik, küpe ve yüzükten oluşan bronz takı seti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler Güney ilçesi Yenikonak Mahallesi'nde bir ikamete baskın düzenledi. Baskında 4 kişiyi gözaltına alan ekipler şahısların üstlerinde yaptıkları aramada 30 adet Grek, Helenistik İskender, Bizans, Roma ve Lidya dönemine ait gümüş sikke, 1 adet Roma dönemine ait bronz ok ucu ve gerdanlık, bileklik, küpe ve yüzük olmak üzere toplamda 7 objeden oluşan bronz takı seti ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.