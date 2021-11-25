Romanya'da düzenlenecek bilek güreşi şampiyonasına Çivril'den 9 sporcu katılacak

DENİZLİ (İHA) – Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Denizli'nin Çivril ilçesinde 9 sporcu boy gösterecek.

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen bilek güreşi şampiyonası 24 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası müsabakalarına Çivril Belediyesi Bilek Güreşi sporcularından farklı sikletlerde 9 sporcu katılacak. Kadın ve erkeklerde sporcular sağ ve sol kolda 18 yaş altı, yıldızlar, 21 yaş altı büyükler ve masterler kategorilerinde mücadele edecek.

Sporculara başarılar dileyen Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "24 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak olan sporcu kardeşlerimizi dualarla turnuvaya uğurladık. Sporcularımızın bu turnuvada Ülkemizi, en başarılı şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.