Romatizmal kalp hastalığı ölümle sonuçlanabiliyor

Dr. Halil Tanrıverdi, “Mutlaka 16 yaşına gelmiş kişilerin şikayeti olmasa bile muayene olması gerekli” dedi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin başarılı hekimlerinden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, romatizmal kalp hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hastalığın erken tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabileceğini ve en sık belirtisinin ise nefes darlığı olduğunu söyleyen

Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, “Çocukken geçirdiğimiz bademcik iltihapları ya da eklem romatizması dediğimiz rahatsızlıklar nedeniyle kalp kapakçıkları hasar görür. İlerleyen yaşlarda kapaktaki problemler ilerlerse ciddi şikayetler ortaya çıkar. Hastalığın en sık belirtileri nefes darlığıdır. İnsan önceden çok rahatlıkla yol gittiği halde şimdi gidememeye başlar. Bu nasıl damar tıkanıklığının da bir göstergesiyse, aynı şekilde kapak hastalığının da göstergesidir. Hastayı muayene ettiğimizde kalp kapakçığından stetoskopla duyduğumuz üfürüm denen sesleri var. Hastamızı kalp ultrasonu ekokardiyografi dediğimiz tetkiki uygularız, bu şekilde kalp kapakçığının kaçırdığını ya da daraldığını anlarız” dedi.

“Şikayet olmasa bile muayene mutlaka şart”

Tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren ve herkesin muayene olması gerektiğini belirten Dr. Tanrıverdi, “Hastanın kalp kapağının probleminin, derecesine göre tedavi yöntemleri vardır. Kimi hasta vardır ki son evreye gelmiştir, o direk ameliyat olur. Hafif düzeydekini ise takip ederiz. Biz bundan dolayı hastalarımıza belli aralıklarla kalp kontrolüne gidin diyoruz. Çünkü genellikle bu hastalıkları çocuklar bademcik iltihap gibi 13-14 yaşlarında geçirir. Mutlaka 16 yaşına gelmiş kişilerin şikayeti olmasa bile muayene olması gerekli. Eğer ki tedavi olmazsa; kalp ameliyatı olsa bile fayda göremez. Lütfen kalbinize iyi bakın, içinde sevdikleriniz var” ifadelerini kullandı.