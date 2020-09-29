İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rüzgarın hakim olduğu ormanlık alanda yangın çıktı

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde, ormanlık alanda başlayarak rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, ormanlık alanda başlayarak rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Edinilen bilgiye göre; Bozkurt ilçesi Çamdibi mevkiinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sert esen rüzgar sebebiyle yangın söndürme helikopteri sık sık oluşan türbülans sebebiyle güçlük çekerken orman ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.