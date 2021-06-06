İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı

Denizli’de sabah saatlerinde başlayarak 8 saatlik mücadelenin ardından söndürülen fabrika yangını akşam saatlerinde tekrar başladı.

Denizli'de sabah saatlerinde başlayarak 8 saatlik mücadelenin ardından söndürülen fabrika yangını akşam saatlerinde tekrar başladı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği ikinci yangında kontrol altına alındı.


Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde bir tekstil fabrikası alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin 8 saatlik mücadelesinin ardından yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının da sonlandığı fabrikada akşam saatlerinde ikinci yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ikinci yangını da kontrol altına alarak alevleri söndürdü. Kullanılamaz hale gelen fabrika ise adeta harabeye döndü.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.