Sabahtan akşama kadar topladığı kağıtlar yandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir vatandaşın akşama kadar topladığını kağıtlar, kamyonetinin kasasında alev aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Fatih Mahallesi Yunus Emre Camii önünde yaşandı. Gökhan K. yönetimindeki 20 ACK 67 plakalı atık kağıt yüklü açık kasa kamyonetin arkasındaki kağıtlar henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Alevleri eden Gökhan K., aracını park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzereni olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kağıtları söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ekipler soğutma çalışması yaptı.

Yangın sebebiyle araçta maddi hasar oluştu, kağıtlar ise kullanılamaz hale geldi.