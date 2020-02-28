Sacda ekmek pişirildikten sonra çıkan yangından yaşlı çifti itfaiye kurtardı

Denizli'de sacda ekmek yapıldıktan sonra çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, evde bulunan ve patlamak üzere olan mutfak tüpü ise yine ekiplerinin zamanında müdahalesi evden çıkarılarak olası bir facianın önüne geçildi.

Olay, Çal ilçesi Gelinören Mahallesi'nde, Mehmet Hayta'ya ait evde meydana geldi. İddialara göre, Fatma Hayta evin yanındaki odunluk deposu olarak kullanılan yerde sacda yufka ekmeği pişirdikten sonra evine girdi. Ancak ekmeği pişirdiği ateş tam olarak sönmeyince Hayta ailesi yemek yedikleri sırada ekmek pişirilen ateşten eve kıvılcımlar sıçrayarak alevler kısa sürede evi sardı. Evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederek Mehmet (69) ve Fatma (68) Hayta çiftini evden çıkardı. Dumandan etkilenen yaşlı çift bölgeye gelen ambulans ile Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada evde bulunan ve patlamak üzere olan mutfak tüpü ise ekipler tarafından fark edilerek hızla yangın mahallinden çıkarıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile olası bir facianın önüne geçildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, olay sonrası tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.