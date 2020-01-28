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Sacko'dan sevindirici haber

Denizlispor’un başarılı futbolcusu Sacko’nun, sağ kasık bölgesinde küçük bir yırtık tespit edildi.

Denizlispor'un başarılı futbolcusu Sacko'nun, sağ kasık bölgesinde küçük bir yırtık tespit edildi.


Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Denizlisporlu futbolcu Sacko'nun, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Arif Süleyman Hatay'ın detaylı muayenesinden sonra sağ kasık bölgesinde küçük bir yırtık tespit edildi.



Hatay: "Çok ciddi bir sakatlık görünmüyor"


Sacko'nun en az 2 hafta dinlenmesi gerektiğini, aksi takdirde kasık bölgesindeki yırtığın büyüyebileceğini aktaran Arif Süleyman Hatay, "Sacko'nun çok ciddi bir sakatlığı görünmüyor, bir süre kendini dinlendirmesi lazım. Bu tip küçük kas yırtıkları üzerine gidildiğinde büyüyebilir ve daha şiddetli ağrılara sebep olabilir” şeklinde konuştu.


Muayene sonrası Sacko'ya 2 haftalık detaylı bir tedavi süreci hazırlandı.


25 yaşındaki oyuncu ise ilgisinden dolayı Denizlispor futbolcularının sağlık sponsoru olan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne, Dr. Hatay'a ve Kurumsal İletişim Ekibi'ne teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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