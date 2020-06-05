Sadece minaresi kalan cami avlusunda 100 yıl sonra namaz sevinci

Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık 100 yıl önce yıkılan ve sadece minaresi kalan cami bahçesinde sosyal medya üzerinden bir araya gelen cemaat Cuma namazı kıldı.

Çal ilçesi Şapçılar Mahallesinde 14. yüz yılda yapılan caminin 1932 yılında yol yapım çalışmaları sırasında yıkılması neticesi geriye sadece minaresi kaldı. 2004 yılında kazı çalışmaları yapılan cami alanında temeline rastlanılmamasına rağmen çatısının alaturka kiremitle örtülü olduğu öğrenildi. 2005 yılında Denizli Valiliğince minare aslına uygun olarak yeniden restore edildi.

İlçede yaşayan Muhammet Karaadam isimli bir vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yaklaşık 100 yıl sonra tekrar cami alanına vatandaşlar toplandı. Bir vatandaşın ise camiden geriye kalan tek yapı olan minareye çıkarak ezan okuması ise dikkatlerden kaçmadı. Yapılan paylaşımda “Seccade, maske ve abdestinizi almayı unutmayın. Bir daha ki Cuma namazında kırık minaremiz de buluşalım mı” dedi. Vatandaşın paylaşımının ardından yaklaşık 20 kişi caminin bahçesinde bir araya gelerek korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun cuma namazı kıldı.