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Sağlık Bakanı Koca, Denizli İl Sağlık Müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin sağlık müdürleri ile ayrı ayrı görüştü.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile konuşan Bakan Koca, ihtiyaçlar, ek tedbirler, mevcut hasta yükümü ve olası gelişmeler hakkında bilgi aldı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 5 il sağlık müdürüyle canlı video konferans yöntemiyle ayrı ayrı yaptığı toplantılara ilişkin paylaşımda bulundu.


“Olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldık”


Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Denizli il sağlık müdürleriyle bu akşam ayrı ayrı toplantılar yaparak, bu illerde salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdik. İhtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükümüzü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldık” dedi.

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