Sağlık Bakanı Koca'nın 2 haftadır dikkat çeken Denizli uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en yüksek olduğu ve içinde Denizli'nin de bulunduğu 7 ilin Sağlık müdürleri ile video konferans ile salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdi. Bakan Koca, son iki haftadır Denizli'de artan vaka artışlarını dile getiriyor.

Akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Adıyaman ve Aydın'da vaka artışlarının görüldüğünü belirtti. Bakan Koca yaptığı paylaşımda bu 7 ilin Sağlık Müdürleri ile salgınla mücadele kapsamında gelinen noktayı değerlendirdiklerini söyledi. Bakan Koca'nın paylaşımında "İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman, Aydın toplantılarında salgınla geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı. Son iki haftadır Bakan Koca, Denizli'ye yönelik vaka artışlarını dile getirmesi dikkatlerden kaçmadı.