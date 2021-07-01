Sağlık çalışanlarına 3. doz aşıları uygulanıyor

Dr. Berna Öztürk Denizli'de yürütülen aşılama çalışmalarını değerlendirdi. Korona virüs ile mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının bugün itibariyle 3. doz aşılarını yaptırmaya başlamalarıyla hem aşılama hem de aşılanma konusunda üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiklerini belirten Öztürk, tüm vatandaşları bir kez daha aşı olmaya davet etti.

Korona virüs ile mücadelede en önemli silah olan aşılama konusunda Denizli'de yürütülen faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Kamu, özel, üniversite hastaneleri, aile sağlığı merkezlerinin yanında mobil aşı ekipleri sayesinde alışveriş merkezleri, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, işyerleri gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde de vatandaşlar randevusuz olarak aşılarını yaptırabiliyor. Dr. Berna Öztürk eski normallerimize bir an önce dönmek için tek yolun aşıdan geçtiğini belirterek; “Korona virüs ile mücadelede temizlik, maske mesafe kurallarına uymakla beraber en önemli silahımız aşıdır. Ülkemizde aşılama çalışmaları Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvime göre sistemli bir şekilde devam etmiş ve geçen hafta itibariyle 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız için aşı uygulaması açılmıştır. Tüm sağlık tesislerimizde aşılama işlemleri yapılmakla birlikte, organize sanayi bölgesi, fabrikalar, işyerleri, gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde oluşturduğumuz aşı noktalarında vatandaşlarımız aşılarını olabilmektedir. Bugün itibariyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali ve Çardak Havalimanında mobil ekiplerimiz aşı uygulamasına başladı. Gördüğünüz gibi mobil aşı ekiplerimiz ile aynı anda birçok noktada aşılama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızı bir kez daha aşı olmaya davet ediyorum” dedi.