Sağlık ocağının kapısında öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sağlık ocağının önünde rahatsızlanıp yere yığılan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Aile Sağlığı Merkezi önünde rahatsızlanan Deniz Kocabıyık (53), bir anda yere yığıldı. Bağrışma sesleri üzerine ilk müdahaleyi yapan doktorlar, Kocabıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarının ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.