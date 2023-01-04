Sağlık ve huzur için zabıtalar denetimde

Denizli'de vatandaşların huzurlu, güvenli ve konforlu bir şekilde hayatlarını sürdürmelerine özen gösteren Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat vatandaşa hizmet veriyor.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı ve huzuru için planlı bir şekilde gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kasap, manav, kuruyemiş dükkanları, okul kantini, fırın, pazar yeri, market, güzellik merkezi ve pastane gibi işletmelere yapılan denetimlerde kasa reyon fiyat farklılıkları, etiketsiz ürün satışları, iş yeri açma belgesi, hijyen, bone-önlük kullanımı, son kullanma tarihi, eksik gramajlı satış konularında kontrol sağlıyor. Bunun yanında gürültü ve çevre kirliliği, kaçak yapıların denetimleri de ekipler tarafından kontrolleri gerçekleştiriliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri Merkezefendililerin huzuru için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar Zabıta Müdürlüğü'ne, belediyenin resmi numaralı çağrı merkezinden ulaşarak istek ve şikayetlerini iletebiliyor. Zabıta Müdürlüğü'ne iletilen istek ve şikayetler değerlendirilerek çözüme kavuşturuluyor.