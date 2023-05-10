Denizli'de gençlere bisikleti sevdirmek, sağlıklı yaşama, doğaya ve çevreye saygıyı ön plana çıkarmak için hazırlanan Yeşil Bisiklet projesinde eğitimlere başlandı.

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus'ta 2022 yılında destek gören Yeşil Bisiklet projesinde eğitim faaliyetlerine başlandı. Türkiye'den Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yazılan ve Hollanda ile Portekiz paydaşlarıyla Avrupa Birliği onayına sunulan proje, desteğe layık bulunarak 60 bin euro hibe almıştı.

Proje dahilinde Hollanda ile Portekiz'den gelen proje paydaşları Ekim 2022'de Denizli'de ağırlanırken, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirlikleri ele alınmıştı. Sağlıklı bir çevre için bisiklet kullanımının teşvik edilmesini içeren etkinlikler çerçevesinde ilk olarak kurum bünyesine kazandırılan 30 adet profesyonel dağ bisikleti ile gençlere sürüş eğitimleri verilecek.

“Doğaya ve çevreye saygıyı bisikletle yaşayacağız”

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde diyetisyen olarak çalışan ve aynı zamanda Yeşil Bisiklet projesinin koordinatörü olan Hilal Eryiğit, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus projelerinin çok özel projeler olduğunu söyledi. Denizli olarak bu konuda şanslı olduklarını ifade eden Eryiğit, bisiklet kullanmanın insan sağlığına ve doğaya olan faydalarını proje sayesinde yüzlerce gençle birlikte yaşayacaklarını belirtti. Bisiklet antrenörleri ile gençlere temel sürüş ve ileri sürüş bisiklet eğitimlerinin olacağını ifade eden Eryiğit, etkinliklerle de doğaya çıkacaklarını, alıştırma, define avı, ağaç dikimi gibi faaliyetlerle doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti.

Projenin tanıtımında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise Yeşil Bisiklet projesinin insan hayatında olması gereken temel unsurlardan temiz çevre, sağlıklı yaşam, bisiklet ve doğa gibi birçok unsuru içeriğinde barındırdığını söyledi. Projenin ülkemize ve Denizli'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden İlman, programın sonunda gençlere hediye takdim etti.

Yıl boyunca sürecek projede Hollanda ve Portekiz'e seyahat gerçekleştirilip, proje paydaşları ile bisiklet kullanımına dikkat çekileceği belirtildi.