Sağlıklı bir yaşam için doğru bilgi söyleşisi

Denizli Özel Egekent Hastanesi ve Merkezefendi Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen söyleşide, kadınlar ‘rahim ağzı kanseri ve idrar kaçırma' konularında bilgilendirildi.

Özel Egekent Hastanesi ile Merkezefendi Belediyesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği “Sağlıklı bir yaşam için doğru bilgi” projesi, kadınlara sık görülen rahatsızlıklarla ilgili bilgilenme fırsatı sağladı. Proje çerçevesinde Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suna Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleşen söyleşi, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi Şemikler Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen söyleşide Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suna Yazıcı, katılımcılara kadın genital yol kanserleri ve idrar kaçırma ile ilgili genel bilgilendirmede bulundu. Rahim kanserinin nedenleri ve belirtilerine dikkat çeken Op. Dr. Suna Yazıcı, tanının nasıl konulduğu ve tedavi yöntemlerinden bahsetti.

Semptomlara dikkat

Söyleşiye katılan semptomlara dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suna Yazıcı, “Bazen belirtiler dikkate alınmayabiliniyor ve rahatsızlık ilerleyerek en son safhaya ulaşabiliyor. Bu yüzden ilk semptomlar ortaya çıktığında bir uzmana başvurmak büyük önem taşıyor. Bu rahatsızlıktan korunmanın ilk yolu, önlenebilir bir kanser türü olduğunu bilmek ve taramaları düzenli yaptırmaktan geçiyor. O nedenle bu konuda dikkatli olup düzenli takip ve tedavileri yaptırmakta fayda var” dedi.

Katılımcıların sorularıyla devam eden söyleşide Op. Dr. Yazıcı, rahim kanseri ve idrar kaçırmayı önlemek adına neler yapılabileceği konusunda da katılımcıları aydınlattı. Keyifli söyleşinin ardından program, Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suna Yazıcı'ya Merkezefendi Belediyesi tarafından çiçek verilmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.