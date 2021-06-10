Sağlıklı bireyler için doğal beslenmeyi seçin

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de faaliyet gösteren Sadık Grubu, tarım ve gıda alanında da Sadık Tarım markası ile iyi tarım uygulamaları kapsamında ürettiği katkısız ve doğal ürünlerini, tüketicileri ile buluşturmaya devam ediyor.

“Kendi yemediğimizi başkasına yedirmeyiz” düşüncesi ile başladıkları tarım faaliyetlerinde yapılan her aşamayı bire bir takip eden Sadık Tarım Yöneticisi Ümran Mersin, sağlıklı gıda üretimi için büyük bir titizlik ile çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. Mersin, şu anda tüketiciye sundukları erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı ve süzme çiçek balının özellikle sağlıklı beslenmeye önem verenlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Mersin, “Arazilerimizdeki memecik cinsi zeytinlerimizden ürettiğimiz zeytinyağlarımız, sıkım öncesi ve sıkım sonrası hiçbir kimyasal işlem görmemiş saf ve katkısızdır. Memecik zeytini, kimyasal ve duyusal özellikler açısından en kaliteli ve değerli zeytindir. Zeytinyağı, insan vücudu için gerekli olan E vitamini kaynağı ve meyve suyu gibi natürel tüketilebilen tek yağ olma özelliği ile kendine has renk, koku, tat ve aromasıyla beslenmede çok önemlidir” dedi.

Doğanın besleyici tatlandırıcısı olarak bilinen balın üretiminde de çok hassas davrandıklarını belirten Mersin, “Kovanlarımızı arıların bal yapımına elverişli mevsim ve bitki örtüsünün uygun olduğu bölgelere, uzman ekibimiz tarafından, dönemsel olarak taşıyoruz. Bu yüzden arıların çevreden topladıkları bitki nektarlarının türüne bağlı olarak tadı, aroması ve rengi değişmektedir. Kendine özgü koku ve tada sahip, doğal çiçek balı kristalize olabilir. Kristalleşme tamamen doğal bir olaydır. Bal kristalleşmiş haliyle de tüketilebileceği gibi, benmari usulü bir ısıtma işlemiyle çözdürülüp bu şekilde de tüketilebilir. Bal, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlayan önemli bir doğal besindir” diye konuştu.

Mersin, “Her bir damlası çok değerli olan katkısız, doğal zeytinyağlarımız ve balımızı, Sadık Tarım markası ile Sadık Petrol istasyonlarımızda Denizli'de Total, Shell, Opet ve İstanbul Şişli Kurtuluş Total'de, Denizli Çamlık bölgesinde bulunan Hedonia gurme market, Gün Market'in Çamlık, Çınar, Servergazi, Bereketli şubelerinde satışa sunulmuştur. Ayrıca 0533 594 48 69 numaralı whatsapp hattından temin edebilirsiniz. Çok kısa bir zaman sonra hizmete girecek olan www.sadiktarim.com.tr sitemizden de ürünlerimizi alabileceksiniz” dedi.

Torunu İpek Mersin'den özellikle zeytin ve bal ile ilgili resim çizmesini rica eden Mersin, büyük ilgi gören bu çalışmanın aynı zamanda çocukları da yüreklendirdiğini, onların emeklerini işin içine katmayı çok önemsediklerini sözlerine ekledi.