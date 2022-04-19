Sağlıklı doğmaz denilen minik Bayram, Cerrahi'de hayata tutundu

Denizli'de karnındaki bebeği 26 haftalık iken gebeliğinin sonlandırılması önerilen genç anne, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer ile tanışmasının ardından tüm riskleri göze alarak 35'inci haftada doğum yaptı. Göbek bağı kesildikten 10 dakika sonra gerçekleşen başarılı operasyonda sağlığına kavuşup ailesine erken bayram sevinci yaşatan bebeğe “Bayram” ismi verildi.

Denizli'de yaşayan 22 yaşındaki Raziye Abay'ın karnındaki 26 haftalık bebeğine, Türkiye'de her 3 bin bebekten 1'inde görülen “Spina Bifida (Ayrık omurga hastalığı)” tanısı konuldu. Omurga ve omurilik oluşurken bebekte ortaya çıkan bu anomali nedeniyle bebeğin felçli doğabileceği, bebekte ilerleyen dönemlerde yürüme zorluğu ya da skolyoz gibi rahatsızlıkların oluşabileceği anlatılan genç anneye, başka merkezlerde gebeliğin sonlandırılması tavsiye edildi.

Uzun araştırmaları sonucu anne adayı Raziye Abay, Denizli'nin Kadın Doğum alanında tanınmış hekimlerinden Op. Dr. Suat Gencer ile irtibata geçti. Op. Dr. Suat Gencer, gerçekleştirdiği muayene ve tetkiklerden sonra anne adayı Abay'a gerekli bilgilendirmeleri yaparak bebeğin sırtında kese olduğunu ancak bacaklarının hareketli olduğunu, sinirlere zarar gelmediğini doğum sonrası bebeğin sırtındaki kesenin alınabileceğini ve gebeliğin devam ettirilmesi gerektiğini anlattı. Görüşme sonrası gebeliği sürdürme kararı alan anne adayı Abay'ın Aralık ayından doğuma kadarki takibi Op. Dr. Suat Gencer tarafından yapıldı.

Anne adayı Abay'ın 2 Nisan'da gerçekleşen doğumla birlikte zamana karşı büyük bir mücadele verildi. Dünyaya gözlerini yeni açan bebek, göbek bağının kesilmesinin ardından erken cerrahi müdahalenin gerekli görülmesiyle 10 dakika içerisinde annesinin ameliyatı bitmeden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Coşkun, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer ve Çocuk Sağlığı - Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Çakır tarafından ailenin izniyle operasyona alındı. Operasyonda bebeğin gelişimsel bozukluk sonucu belinde oluşan kese lokal anestezi altında başarılı bir şekilde çıkartıldı. Gerçekleşen başarılı operasyon ile bebek anneden önce sağlıklı bir şekilde ameliyathaneden çıkarılarak gözlem amaçlı yoğun bakıma çıkarıldı.

Ameliyat sonrası Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Çakır gözetiminde yoğun bakımda tutulan minik bebek, 10 gün sonra şifa ile taburcu edildi. Gebeliğin sonlandırılması istenmesine rağmen ailesine erken bayram sevinci yaşatınca “Bayram” ismi verilen bebeğin bacakları ile kaslarında herhangi sinirsel hiçbir sıkıntı ve fonksiyon kaybı gözlemlenmediği belirttildi.

“Hiçbir sıkıntı ve fonksiyon kaybı görünmüyor”

Doğduktan 10 dakika sonra gerçekleşen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Bayram bebeğin yaşama tutunma öyküsünü anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer, “Raziye Hanım, 26 haftalık gebeyken başka merkezlerdeki değerlendirmeler sonucunda, bebeğe ‘Spina Bifida' tanısı konulmuş. Gebelik devam ederse bebeğin felçli doğabileceği, bebekte ilerleyen dönemlerde yürüme zorluğu ya da skolyoz gibi rahatsızlıkların oluşabileceği aktarılarak, kendisine gebeliğin sonlandırılması önerilmiş. Bebeğini dünyaya getirmek istediği için uzun arayışları sonucu bizimle irtibata geçti. Aralık ayında hastanemize geldi ve kendisine yaptığımız tetkiklerde bebeğin belinde sıvı toplandığını, bu sıvının içerisinde bir sinirin görünmediğini ve gebeliği devam ettirmesini önerdik. Doğuma kadar sık muayeneler ve bebeğin sağlıklı doğmasına yönelik tüm çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. 2 Nisan'da Raziye Hanım'ın sancılarının başlamasıyla doğum gerçekleşti. Bebek doğduktan sonra 10 dakika içerisinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Coşkun önderliğindeki ekibimizle Bayram bebek operasyona alındı. Yaklaşık yarım saat süren operasyon sonrası bebeği kontrol amaçlı 10 gün yoğun bakımda tuttuk. Bu süreçte de takibini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarımızdan Dr. Hakan Çakır gerçekleştirdi. Şuan bebeğimizin bacakları ve kaslarında sinirsel hiçbir sıkıntı ve fonksiyon kaybı görünmüyor, gayet sağlıklı” dedi.

“Aile doğum sürecini planlayarak doğru bir karar vermiş”

Riskli bir gebelik sonucu dünyaya gelen bebeğin operasyon sonrasında ameliyat yerinde sızıntı veya kanama oluşması ihtimaline karşı yoğun bakımda gözlem amaçlı tutulduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Çakır ise, “Doğduktan sonra 10 gün kadar Bayram bebeğin Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemizde takibini gerçekleştirdik. Ameliyat olduğu için oluşabilecek enfeksiyon riskine karşı takip ve tedavisini gerçekleştirdik. Bebeğin vital takiplerini her gün düzenli olarak yaparak aileyi bilgilendirdik. Bacaklarını oynatabiliyor mu, belinden aşağıda hareket kısıtlılığı bulunuyor mu, idrar ve gaita çıkışında bir sıkıntı var mı, gelişimini etkileyecek anormal bir bulgu var mı her gün kontrollerimizi sürdürdük. Bayram bebekte yalnızca normal bir ameliyat izi kalacak, onun haricinde sağlıklı çocuklardan farklı herhangi bir şey olmasını beklemiyoruz” diye konuştu.

Bayram bebeğin 2 kilo 740 gram olarak dünyaya geldiğini kaydeden Uzm. Dr. Hakan Çakır, “Riskli bir gebelikleri olduğunun farkında olan aile, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Bey ile irtibata geçip doğum sürecini planlayarak doğru bir karar vermiş. Bebeğin herhangi bir sıkıntısı yok. Bundan sonraki süreçte gelişimini hep birlikte takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Erken cerrahi girişim şarttı”

Bebeğin anne karnından çıktıktan hemen sonra ameliyata alındığını ve erken cerrahi girişimin gerekli olduğunu aktaran Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. M. Erdal Coşkun ise minik Bayram'ı hayata bağlayan operasyonu şu ifadelerle anlattı:

“Bebeğin sırtında gelişimsel bozukluk sonucu içi sıvı dolu bir kese mevcuttu. Bu tip keselerin tepesi normalde ciltle kaplıyken Bayram bebekte ince bir zarla kaplıydı ve patlamıştı. Bu biriken sıvının dışarı akması bebekte menenjit riski oluşturur. Kesenin geç kapatılması bacaklara giden sinirlere hasar verebileceği için anne karnından çıktıktan hemen sonra erken cerrahi girişim şarttı. Dr. Hakan Bey anne karnından çıktıktan sonra bebeğin muayenesini yaptı ameliyata uygun olduğuna dair değerlendirmesini gerçekleştirdi. Lokal anestezi altında doğumun dakikasında ailesinin de izni alındıktan sonra mevcut kese çıkartıldı, omurilik zarı tamir edildi ve bebek anneden önce servise çıkartıldı”