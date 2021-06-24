‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmasında kazananlar ödüllendirildi

Ülke genelinde düzenlenen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yetenek yarışmasının birincileri ödüllerini aldı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Mevlüt Şahin, Yeşilay Şube Başkanı Ümit Karabiga, Bölge Koordinatörü Bünyamin Yakar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “Bu yıl 11.'si gerçekleştirilen yarışmaya Bakanlığımıza bağlı ilk, orta ve lise kademelerinde örgün eğitim veren resmi ve özel 405 okulumuzun öğrencileri başvurmuş olup; Türkiye genelinde 9051 eserle en fazla eser gönderen 8. iliz. Ayrıca bu yıl en fazla eser gönderdiğimiz yıldır. İlimiz genelinde 32 görsel ve 37 edebi kategoriden olmak üzere toplam 69 öğrencimiz ilçe birincisi seçilmiştir. İl Müdürlüğümüzde yapılan eser inceleme değerlendirmesinde 69 eser incelenerek ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden edebi ve görsel kategorilerinden 1'er tane olmak üzere toplam 6 öğrencimiz il birincisi seçilmiştir. Geleceğimiz olan gençlerimizin sağlıklı ve bağımlı olmayan birer birey olarak yetişmelere en öncelikli hedeflerimizdendir. Bağımlılıkla mücadelede en büyük görev anne-baba ve öğretmenlerimize düşmektedir. Başarılarımızı daha da yukarı taşımak için gençlerimi bağımlı olmayan sağlıklı ve okuyan nesiller olarak yetiştirmeliyiz” dedi.

Konuşmaların ardından yarışmalarda birinci olan öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Yarışma Görsel ve Edebi olarak iki kategoride düzenlendi. Yarışmada il birincisi olan öğrenciler 1.000 TL para ödülü kazandılar.