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Sağlıklı yolculuk için HES kodunu tanımla

Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehir içi otobüslerde kullanılan "Denizli Kart"ların HES kodu ile entegre edilmesi için büyük kolaylık getirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehir içi otobüslerde kullanılan "Denizli Kart"ların HES kodu ile entegre edilmesi için büyük kolaylık getirildi. Denizli Kart sahipleri hes.denizli.bel.tr adresinden kartlarını HES kodları ile entegre edebilecek.


İçişleri Bakanlığının "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Kullanımı"na yönelik genelgesinin ardından çalışmalara başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Denizli Kart"ların HES kodu ile entegre edilmesi için büyük kolaylık getirdi. Henüz kişiselleştirilmemiş Denizli Kartlar kart dolum merkezlerinde vatandaşlar adına kayıt edilirken, bunun daha hızlı ve kolay yapılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı online entegre sistemi getirdi. Vatandaşlar cep telefonu, tablet ya da bilgisayarları ile hes.denizli.bel.tr adresine girerek Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasından aldığı HES kodunu kullandıkları Denizli Kart ile entegre edebiliyor. Bunu için Denizli Kart numarası, HES kodu, TC kimlik no ve Ad-Soyad yeterli oluyor.


Karekodlar otobüslerde, duraklarda


Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi toplu ulaşımda sunduğu Denizli Kartların daha kolay ve hızlı bir şekilde HES kodu ile entegre edilmesi için otobüsler, duraklar, kart dolum merkezleri ve kiosklara da hes.denizli.bel.tr adresine ulaşacak karekodlar yerleştirildi. Vatandaşlar akıllı telefon ya da tabletleriyle karekodu okutarak hes.denizli.bel.tr adresine erişim sağlayabilecek, burada gerekli bilgilerini tanımladıktan sonra Denizli Kartları kişiselleştirilmiş olacak.

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