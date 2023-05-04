Şahin Tin; “Denizli eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneğidir”

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana eser ve hizmet siyaseti sürdürdüğüne dikkati çekerek “Eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneği ilçelerimizden en ücra mahallelerimize kadar icraatlarımızla kuşattığımız Denizli'mizdir” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kentin her noktasında toplumun tüm kesimleriyle buluşmalarını sürdüren Milletvekili Şahin Tin, öncelikle Denizli Büyükşehir Belediyesi Kamyon ve Tır Garajını ziyaret ederek esnaf ve kamyon şoförleri ile ardından da geri dönüşüm işiyle iştigal eden esnaflarla bir araya geldi.

“Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz”

Birçok ile örnek olacak nitelikteki bir yatırımın Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Denizli'ye kazandırıldığına dikkati çeken Milletvekili Şahin Tin, “Kamyon ve tır garajı birçok kente örnek olacak nitelikte inşa edildi. Sektör içindeki paydaşlar buradan azami düzeyde istifade ediyor. Bu ziyaretimizde memnuniyeti gördük. Kamyon ve Tır Garajı sayesinde kentimizin merkezindeki tonajlı araç trafiği büyük ölçüde rahatladı. Nakliyeci esnafımızın işi kolaylaştı. Milletimizin hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizden ödün vermiyoruz. Her alanda hizmet etmenin gayretindeyiz. Eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneği ilçelerimizden en ücra mahallelerimize kadar icraatlarımızla kuşattığımız Denizli'mizdir” ifadelerini kullandı.

“Yeşil kalkınmada marka olacağız”

Ziyaret çerçevesinde geri dönüşüm sektöründe çalışan esnaflarla da bir araya gelen Milletvekili Şahin Tin, sektörün talep ve istekleri çerçevesinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Geri dönüşüm sektörünün salt bir ticari alan olmadığını etrafın korunması anlamında da büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Milletvekili Şahin Tin, “Sektörün istek ve taleplerini yakından biliyor ve takip ediyoruz. Proje ve hedeflerimizi hayata geçirmek için de girişimlerimiz sürüyor. Gayretlerimizle birçok alanda olduğu gibi yeşil kalkınmada kentimiz marka olacak. Ülkemize ve kentimize katma değer üreten herkesin destekçisiyiz” dedi.

“Şahin Tin, iş dünyası ile bir araya geldi”

İş dünyasıyla bir araya gelen Milletvekili Şahin Tin, Denizli'nin üretimde her zaman öncü olduğunu, birlik beraberlik ruhuyla da bu liderliği sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Şahin Tin, "Denizli'miz üretimiyle, alın teriyle, dayanışmasıyla Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği yeri alacak. Çok daha ileriye ve güzel noktalara ulaşacak. Yeter ki; birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.