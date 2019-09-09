İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahneden atılan ceketi paylaşamadılar

Denizli’nin Çal ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde Hasan Yılmaz sahne aldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde Hasan Yılmaz sahne aldı. Yılmaz'ın sahneden attığı ceketi yakalamak için hayranları birbiriyle yarışınca kısa süreli kargaşa yaşandı.


Birbirinden güzel şarkılarını yaklaşık 2 saat boyunca hayranlarına söyleyen Hasan Yılmaz, ‘Üzerimdeki ceketi atayım mı?' diye hayranlarına seslendi. Yılmaz, "Ceketimi havaya atıyorum kime denk gelirse" diyerek şarkısına devam ettiği sırada ceketinin cebine domates koyup seyircilerin üzerine attı. Yılmaz'ın ceketini yakalamak isteyen binlerce hayranı yarışırken kısa süreli kargaşa yaşandı. Yılmaz'ın ceketini Yaşar Aygün isimli vatandaş yakaladı. Konser söylenen şarkıların ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.