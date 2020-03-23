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Sahte kimlik ve pasaport yapan 2 şahıs polis tarafından yakalandı

Denizli’de sahte kimlik ve pasaport yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de sahte kimlik ve pasaport yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çok sayıda sahte pasaport ile kimlikte ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan şahıslara sahte kimlik ve pasaport yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı. Baskın yapılan yerde yapılan aramalarda ise 10 adet sahte pasaport, 7 adet sahte kimlik ile 11 adet mühür kaşe ele geçirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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