İhlas Haber Ajansı

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Sahte paralarla alışveriş yaparken polisin radarına takıldı

Denizli’de sahte para ile alışveriş yapan kişiyi takibe alan polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sahte 7 bin 500 TL ve 2 bin 900 dolar ele geçirdi.

Denizli'de sahte para ile alışveriş yapan kişiyi takibe alan polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sahte 7 bin 500 TL ve 2 bin 900 dolar ele geçirdi.


Denizli'de sahte para ile alışveriş yapan şahsı polis ekipleri takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 50 adet sahte 100 TL, 50 adet sahte 50 TL ve 29 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

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