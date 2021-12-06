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Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de sahte parayla alışveriş yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüphelinin üzerinden 10 bin 500 TL’lik sahte banknot ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de sahte parayla alışveriş yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüphelinin üzerinden 10 bin 500 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.



Denizli ili genelinde “Parada sahtecilik” suçunun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, piyasaya sahte para vermek suretiyle alışveriş yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, alışveriş yaptıkları sırasında suçüstü yakalandı. Şüpheli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 18 adet sahte 50 TL'lik ve 96 adet sahte 100 TL'lik banknot olmak üzere toplam 10 bin 500 TL'lik sahte para ele geçirildi.



Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında “Parada sahtecilik” suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.

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