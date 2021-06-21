Saksıda uyuşturucu yetiştirdiler

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ile 20 Haziran 2021 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapmış olduğu denetim ve operasyonlar neticesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde istihbari bilgiler üzerine harekete geçti. Yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Bir evde yapılan aramalarda Hint keneviri yetiştirmek için özel kurulu düzenek içerisinde saksılara dikili vaziyette 46 kök halinde kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adli makamlara uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine sevk edildi.