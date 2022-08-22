Salkım güvesiyle mücadele tarla gününde anlatıldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Salkım Güvesi ile Biyoteknik Mücadele projesi çerçevesinde tarla günü düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Sarayköy ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yürütülen “Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması" projesi çerçevesinde tarla günü düzenlendi.

Düzenlenen tarla gününe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, davetliler ve üreticiler katıldı.

Tepeköy Mahalle Muhtarı Eroğlu, çiftçilerin en büyük korkularından birinin salkım güvesi olduğunu ifade ederek, bu haşereyle mücadeleye büyük katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Ferhunde Özlem Altındişli ise, sağlıklı ve güvenilir ürün elde etmek için zirai ilaçlama yerine biyoteknikle mücadelenin bilimsel metodlarla araştırılarak daha doğru bir yöntem olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli'de üzüm üretiminin ülke üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Çınar, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan, Denizli'nin her metrekaresinde yatırımlara destek verdiği gibi tarımı, çiftçiyi, köylüyü unutmadı. Bu proje ile ortalama 9 defa ilaç atılarak yapılan salkım güvesi ile mücadelenin hiç ilaç atılmadan yapılabileceğini göstermiş olduk. Bundan sonraki çalışmalarımızı da tüm Denizli'ye yaymayı hedefliyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise çiftçilerin üretmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordinasyon içinde her türlü imkanı sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Daha sağlıklı ve verimli üretim için çiftçileri özellikle ilk kez uygulanacak yöntemlerle desteklemeyi amaçladıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, “Bizim asıl yaptığımız farklı bir yürüyüşe yol açmak. Salkım güvesi ile ilgili başlattığımız proje çiftçilerimizin masrafını azaltmak, ilaçlama ile ilgili meşakkati yok etmektir. Ayrıca özellikle kimyasal ilaçların çevreye verdiği zararı yok etmek, kaliteli ve daha sağlıklı ürünleri iyi fiyatla alıcıya ulaştırmaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından biyoteknik mücadele yapılan bağ alanı gezilerek, feromon yayıcı tel hakkında ve vatandaşa ne gibi katkısı olduğu konusunda bilgilendirmeler yapıldıktan sonra hatıra fotoğrafı çekimi ile tarla günü sona erdi.