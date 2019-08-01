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Saman balyaları alev aldı, 7 bin TL'lik zarar meydana geldi

Denizli’de çıkan yangında bir samanlık kül olurken, yangında yaklaşık 7 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi.

Denizli'de çıkan yangında bir samanlık kül olurken, yangında yaklaşık 7 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, olay, Bozkurt ilçesi Çambaşı Mahallesinde meydana geldi. Salih Özdemir'e ait evin samanlığından duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler samanlıkta çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 bin TL değerindeki samanlar kül olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Yangının ardından soruşturma başlatıldı.

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