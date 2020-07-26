Saman yığınında çıkan yangın paniğe neden oldu

Denizli'de meydana gelen saman yangını paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangının etrafa sıçraması engellendi.

Olay Bozkurt ilçesi Cumalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş alana yığılan samanlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu saman yığınından yükselen alevler söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu alevlerin başka alana sıçraması engellenirken olası bir facianın önüne geçildi.