Saman yüklü kamyonet alev topuna döndü

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de yoğun trafiğin arasındaki saman yüklü kamyonette yangın çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiği kamyonetteki yangına ilk müdahale vatandaşlar ve polis ekiplerinden geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde seyir halinde olan B.F.'nin kullandığı 48 ER 240 plakalı kamyonetin kasasında bulunan samandan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı park ederek, vatandaşlar ve polisler yangını söndürmeye çalıştı. Trafiği kontrol altına alan polis ekipleri, durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Alev alan samanlar aracın kasasından indirildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin zamanında yaptığı müdahale aracın tamamen yanmasından kurtarıldı. Kamyonette maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.