Samanları yanan kamyon sahibi şikayetini geri aldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde park halindeki saman yüklü kamyon alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi. Yangının taraftarların elindeki maytaplardan çıktığı iddia edilirken yapılan incelemede taraftarlarla ilgisi olmadığı tespit edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde park halindeki 45 SZ 218 plakalı saman yüklü kamyondan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. Ekipler saman yüklü kamyonda çıkan yangını yoğun uğraşlar sonucu yaklaşık 1 saatte söndürdü. Kamyonun kasasında bulunan 300'e yakın saman balyası kül oldu.

Yangının, ilçede amatör kümede oynanan ve Dodurgaspor'un Güzelyurt Spor'u 9-2 yendiği karşılaşmanın ardından taraftarların patlattığı maytaptan çıkan kıvılcımların kamyonun kasasına sıçraması ile çıktığı iddia edilmişti. İddialar üzerine güvenlik güçleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede yangının taraftarlarla ilgisi olmadığı tespit edildi. Araç sahibi ise görüntüleri izledikten sonra şikayetini geri aldı.

Dodurgaspor Kulüp Başkanı Ramazan Der yaptığı açıklamada, "Dodurga mahallemizde yanan saman dolu kamyondan dolayı çok üzüldük. Dün saat 23.00'e kadar Acıpayam İlçe Emniyeti Müdürlüğünde yaklaşık 3 saat kameraların dakika dakika izlenilmesinden sonra Dodurgaspor taraftarının suçsuz olduğu anlaşıldı. Daha önceden yangın başlayıp tam taraftarın oradan geçerken alev alması yanlış anlaşılmaları beraberinde getirdi. Araç sahibi görüntüleri izledikten sonra şikayetini geri aldı" dedi.