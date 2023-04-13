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Şampiyon goalballcülerin hedefi milli takım

Görme Engelli Okullar arası Yıldızlar Goalball Türkiye Şampiyonası’ndan altın madalyayla dönen Denizli Görme Engelliler Ortaokulu Kız ve Erkek Goalball takımları, hedeflerini milli takım olarak belirledi.

Görme Engelli Okullar arası Yıldızlar Goalball Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen Denizli Görme Engelliler Ortaokulu Kız ve Erkek Goalball takımları, hedeflerini milli takım olarak belirledi.



06-09 Nisan 2023 tarihleri arasında Görme Engelli Okullar Arası Yıldızlar Goalball Türkiye Şampiyonası Aksaray'da düzenlendi. Türkiye'de bulunan 18 görme engelli okulunun katıldığı şampiyonada Denizli Görme Engelliler Ortaokulu Kız ve Erkek Goalball takımları şampiyon oldu. Turnuvada hem kız takımı hem de erkek takımı maçlarını namağlup olarak tamamladı. Şampiyonaya hazırlanmalarından kupaya uzanan hikâyelerini paylaşan sporcular, yeni hedeflerinin ay yıldızlı milli formayı giymek olduğunu belirtti.

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