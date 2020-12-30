Şampiyon güreşçiden İbanoğlu'na ziyaret

Belgrad'da ki Dünya Kupasında ülkemize bronz madalya kazandıran Denizlili milli güreşçi Süleyman Karadeniz, ayağının tozu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti.

Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Güreş Dünya Kupası Erkekler Serbest Stil 97 kiloda mindere çıkan Süleyman Karadeniz finalde Ukraynalı rakibi Valerii Andriitsev'i 2-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

“Ay Yıldızlı Mayo Gücüme Güç Katıyor”

Şampiyona bitiminde Denizli'ye dönen Karadeniz, Çivril Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Dündar ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti. Dünya Kupasında bir üst kiloda mindere çıktığını ve birbirinden güçlü rakiplerle karşılaştığını söyleyen Karadeniz, ay yıldızlı mayonun sorumluluğu ve Türk milletinin desteğini hissederek mücadele ettiğini belirtti. 2020 yılına Avrupa'dan altın madalya kazanarak çok iyi başladığını, devamında yaşanan pandemi sürecinin herkesi olduğu gibi kendisini de etkilediğini ancak çok çalışarak formunu koruduğunu söyleyen milli güreşçi, dünya kupasından madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sporcunun milli forma ile ülkemizi ve Denizli'yi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Süleyman Karadeniz'in milli formayla başarıdan başarıya koşarak hepimizi gururlandırdığını söyledi. Mart 2021 de Macaristan'da düzenlenecek şampiyonada Olimpiyat vizesi almak için mücadele edecek olan milli sporcuya başarı dileklerinde bulundu.