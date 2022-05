Şampiyon Horozkentspor, Fransa yolcusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvasında yenilgisiz şampiyon olan Horozkentspor, Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek.

Anadolu Yıldızlar Ligi projesi çerçevesinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvasının U13 kategorisinde 81 ilden 188 takım arasından şampiyon olarak Denizli'ye büyük bir gurur yaşatan Horozkentspor, bu başarının ardından 17-20 Haziran 2022 tarihleri arasında Fransa'da yapılacak olan uluslararası özel bir turnuvaya davet edildi. Yeşil siyahlılar; FC Metz, En Avant Guingamp, AS Panazol, US Marly le Roi Etang La Ville, Vendee Les Herbiers Foot takımlarının yer aldığı C Grubunda mücadele edecek.

Türkiye şampiyonluğunu ve Fransa'da yapılacak olan Turnuvayı değerlendiren Horozkentspor'un yıldız futbolcusu Burcu Özsoy, Çok çalışmanın karşılığını aldıklarını belirterek; “Bu şampiyonaya çok iyi hazırlanmıştık. Çok iyi bir kadromuz var. İyi mücadele ve oyun ile kazandık. Birlik ve beraberlik ruhu bize yenilgisiz Türkiye Şampiyonluğu getirdi. Bu nedenle bizi Fransa'ya özel bir turnuvaya davet ettiler. Orada da en iyi sonucu almak ve İstiklal Marşını dinletmek için çok çalışıyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Yeşil Siyahlı Takımın Teknik Sorumlusu Osman Kıraç da başarının tesadüf olmadığını ve çok çalışmanın sonucu olduğuna dikkat çekerek; “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ile ilk kez düzenlenen 'Mahallede Maç var' etkinliğine u13 yaş grubu kızlarımız ile katıldık. Birinci etap Denizli'de oldu. Buradan birinci olarak çıktık. İkinci etap Aydın Nazilli ‘de oldu. Oradan da yenilgisiz çıktık. Yarı final bölümü de Bursa ‘da gerçekleşti. Bursa ‘da yenilgisiz olarak çıktık. Final maçları da Ankara'da TBMM'nde bulunan halı sahada oynandı. Final maçlarında da çok ciddi rakiplere karşı oyun bilgileri, oyun disiplinleri ile rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldular. Bu başarıdan sonra U13 şampiyonası için özel bir davet ile Fransa'ya gidiyoruz. Kızlarımız orada da boy gösterecek. İnşallah Fransa'da da Denizli'yi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.