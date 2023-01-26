Şampiyonluk kupasını Başkan Arslan'a getirdiler

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının şampiyonu olan Çameli Belediyespor Voleybol Takımı, başarılarını Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile paylaştı.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında şampiyon olan Çameli Belediyespor Voleybol Takımında oynayan belediye personelleri, şampiyonluk ve kupa heyecanını Belediye Başkanı Cengiz Arslan'la paylaştı.

Başarılı personelini kutlayan Başkan Arslan, Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının amacının kurumlar arası birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak olduğunu belirtti. Arslan, “Turnuvalar boyunca centilmence oynayan tüm takımlara Voleybol Turnuvasının başından sonuna kadar tribünde takımlarımızı yalnız bırakmayan tüm Çamelili hemşehrilerimize, turnuvada mücadele eden oyuncularımıza, hakemlerimize, turnuvayı organize eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze ve hakem desteğinden dolayı Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman 'a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.