Sanat ve tarih Laodikya'da buluşacak

Denizli'de restorasyonu tamamlanan Laodikya Antik Kenti'ndeki 2200 yıllık Batı Tiyatrosu'nda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahne alacak. Laodikya Batı Tiyatrosu'nda düzenlenecek ücretsiz konsere tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği ve “Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor” projesi ile restorasyonunu tamamladığı 2200 yıllık Laodikya Batı Tiyatrosu tarihi bir günü daha yaşayacak. Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahne alacak. Geçtiğimiz Nisan ayında Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizlililerle buluşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı Başkan Zolan, Laodikya Antik Kenti'nde restore ettikleri Batı Tiyatrosu'nda konser vermeye davet etmişti. Bu çerçevede 23 Haziran Cuma saat 21.00'de gerçekleşecek ücretsiz konsere tüm tüm Denizlililerin davetli olduğu kaydedildi. Şef Rengim Gökmen'in yöneteceği, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ile tenor Mert Süngü'nün etkileyici sesleriyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Denizlililere adeta müzik ziyafeti yaşatacak.

Ulaşım için ücretsiz otobüsler kaldırılacak

Bu özel organizasyona katılım için saat 17.30'dan itibaren Laodikya'ya girişlerin ücretsiz olacağı belirtildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Laodikya Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için saat 17:30'dan itibaren yarım saat aralıklarla saat 20.00'a dek KYK önü, Valilik önü, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Zafer Gazozları önü ve Adalet Parkı'ndan ücretsiz otobüsler ile ulaşım desteği sağlayacak.

Başkan Zolan'dan konsere davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Laodikya Batı Tiyatrosu'nun ayağa kalkmasında çok büyük katkı sağladıklarını ve bu 2200 yıllık tarihi yapının sanatla buluşması adına Büyükşehir Belediyesi olarak etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Zolan, “ 2200 yıllık antik eserimizi ülkemizin en önemli sanat organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Sanat, kültür ve tarih dolu bir programa şahit olmak isteyen tüm sanatseverlerimizi ve hemşehrilerimi bu özel geceye bekliyorum” dedi.